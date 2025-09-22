Συναυλίες αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη σε Χανιά και Ηράκλειο

Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες της Κρήτης κατέκλυσαν το Ενετικό λιμάνι Χανίων και το Ενετικό λιμάνι Ηρακλείου σε δύο διαδοχικές συναυλίες χειροκροτώντας θερμά τους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών(ΚΟΑ). Οι συναυλίες ήταν αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη, στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του και αυτές ήταν ο επίλογος για φέτος του επιτυχημένου θεσμού του φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας.

Στον χαιρετισμό του, στην συναυλία στο Ηράκλειο, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Ευάγγελος Ζάχαρης, καλωσορίζοντας τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, Αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές, καλλιτέχνες και τους εκατοντάδες πολίτες , ανέφερε:

«Το Φεστιβάλ Κρήτης, με τις ποιοτικές εκδηλώσεις του, έχει καθιερωθεί ως θεσμός που προάγει τον σύγχρονο πολιτισμό, τις τέχνες και τους νέους καλλιτέχνες του νησιού μας».

Παράλληλα ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τη στήριξή του, καθώς και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για την άριστη συνεργασία για την επιτυχία της συναυλίας.

Στη συναυλία στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων χαιρετισμό απηύθυνε η εντεταλμένη σύμβουλος, πολιτισμού, παιδείας και αποδήμων Κρητών, Σοφία Μαλανδράκη.

Τη μουσική διεύθυνση των συναυλιών είχε ο διακεκριμένος μαέστρος Τάσος Συμεωνίδης, ενώ σολίστ ήταν η μεσόφωνος Μαργαρίτα Συγγενιώτου.

Το Φεστιβάλ Κρήτης που είναι θεσμός και συνεχώς ενισχύεται αποτελεί διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση των εκδηλώσεων έχει η Ιωάννα Γιάνναρη.

Κοινό στοιχείο όλων των εκδηλώσεων υπήρξε η δημιουργική συνύπαρξη του κλασικού με το σύγχρονο, αναδεικνύοντας τον διάλογο διαφορετικών μουσικών εποχών και εκφράσεων.

Το Φεστιβάλ, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναδείχθηκε πρωτίστως σε μια πραγματική γιορτή της μουσικής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων του κοινού, από την κλασική έως τη σύγχρονη μουσική, με εξαίρετα μουσικά σύνολα, συμφωνικές ορχήστρες και επιλεγμένους σολίστ. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατείχαν τα αφιερώματα στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, τιμώντας το έργο και την προσφορά του.

