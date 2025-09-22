Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στην Καλαμάτα με την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου

Με κεντρικό σύνθημα τη βιώσιμη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό, ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 μ.μ., στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό της Καλαμάτας από τον καθηγητή Σωτήρη Βαρβερή, θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων της πόλης. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ζωντανό debate με συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών του τουρισμού και της τοπικής κοινωνίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν ζητήματα ταυτότητας, βιωσιμότητας και εξωστρέφειας του τουριστικού προϊόντος.

Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου OTART – Overview Through Rubbish is Art: Revealing Waste Through Art, το οποίο στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων στη Μεσόγειο, μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις και συμμετοχικά εργαστήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί ζωντανά στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας το εικαστικό έργο του καλλιτέχνη Κώστα Λαλέ, σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα και το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας. Το έργο, με τίτλο Surf in Black, φιλοδοξεί να αναδείξει τον διάλογο τέχνης και περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Καλαμάτας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, την Ένωση Ξενοδόχων και τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Φάρις». Στόχος, η ανάδειξη της Καλαμάτας ως προτύπου πόλης που ενώνει την τοπική παραγωγή με τον τουρισμό και συμμετέχει ενεργά στις παγκόσμιες δράσεις του UNWTO.