Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Σιθωνίας, Πύδνας-Κολυνδρού και Μίνωα Πεδιάδας

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού οι αιτήσεις ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων για προσβάσιμες παραλίες στους δήμους Σιθωνίας, Πύδνας-Κολυνδρού και Μίνωα Πεδιάδας στο πλαίσιο της δράσης Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU.

Η ανωτέρω δράση έχει ως σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής.

Μεταξύ άλλων, στη δράση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν στην κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία (προμήθεια μη μόνιμου συστήματος ράμπας για πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, προμήθεια συστήματος τροχήλατης ράμπας για την πρόσβασή τους στη θάλασσα κ.ά), προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής και διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο, απαραίτητος εξοπλισμός προσβάσιμης παραλίας, ειδική σήμανση και άλλα στοιχεία υποδομών, κατά περίπτωση.

Προσβάσιμες παραλίες στη Σιθωνία

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Σιθωνίας που αφορά στις 4 παραλίες Λιβρόχιο, Νέος Μαρμαράς, Νικήτη και Σάρτη. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 276.062 ευρώ.

Προσβάσιμες παραλίες στον δήμο Πύδνας-Κολινδρού

Παράλληλα, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Πύδνας-Κολυνδρού που αφορά στις 3 παραλίες Παραλία Αλυκές, Μεθώνη, Μακρύγιαλος – Έναντι Τουριστικού. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 206.271 ευρώ.

Προσβάσιμες παραλίες στον δήμο Μίνωα Πεδιάδας

Τέλος, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Μίνωα Πεδιάδας που αφορά στην παραλία Τσούτσουρα. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 69.434 ευρώ.













