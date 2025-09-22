Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Σιθωνίας, Πύδνας-Κολυνδρού και Μίνωα Πεδιάδας
22 Sep 2025, 06:25 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού οι αιτήσεις ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων για προσβάσιμες παραλίες στους δήμους Σιθωνίας, Πύδνας-Κολυνδρού και Μίνωα Πεδιάδας στο πλαίσιο της δράσης Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU.
Η ανωτέρω δράση έχει ως σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής.
Μεταξύ άλλων, στη δράση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν στην κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία (προμήθεια μη μόνιμου συστήματος ράμπας για πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, προμήθεια συστήματος τροχήλατης ράμπας για την πρόσβασή τους στη θάλασσα κ.ά), προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής και διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο, απαραίτητος εξοπλισμός προσβάσιμης παραλίας, ειδική σήμανση και άλλα στοιχεία υποδομών, κατά περίπτωση.
Προσβάσιμες παραλίες στη Σιθωνία
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Σιθωνίας που αφορά στις 4 παραλίες Λιβρόχιο, Νέος Μαρμαράς, Νικήτη και Σάρτη. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 276.062 ευρώ.
Προσβάσιμες παραλίες στον δήμο Πύδνας-Κολινδρού
Παράλληλα, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Πύδνας-Κολυνδρού που αφορά στις 3 παραλίες Παραλία Αλυκές, Μεθώνη, Μακρύγιαλος – Έναντι Τουριστικού. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 206.271 ευρώ.
Προσβάσιμες παραλίες στον δήμο Μίνωα Πεδιάδας
Τέλος, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Μίνωα Πεδιάδας που αφορά στην παραλία Τσούτσουρα. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 69.434 ευρώ.
διαβάστε ακόμα
- Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στην οδό Αθηνάς - 20.000 επισκέπτες 22/09 | 11:20
- Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου 20/09 | 06:08
- Δωρεά στον Δήμο Αθηναίων για την ανάπλαση της πλατείας Σανταρόζα 22/09 | 06:20
- Φεστιβάλ Μερκάτια στην Πάτρα: Η γειτονιά Μαρκάτο ζωντανεύει με πολιτισμό και καινοτομία 22/09 | 06:15
- Πτώση δέντρων στο κέντρο της Αθήνας από τους ανέμους- 2 τραυματισμοί πολιτών 20/09 | 14:53
- Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο» 20/09 | 06:01
- Μήλος: Έκκληση του δήμου προς ξενοδόχους και ιδιώτες να προσφέρουν φιλοξενία στους εκπαιδευτικούς 19/09 | 08:05
- Περιφέρεια Πελοποννήσου | Εκπαιδευτική ημερίδα Peloponnese Tourism Academy στο Λεωνίδιο 19/09 | 11:19
- Δήμος Ρεθύμνης: Δωρεάν σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων 19/09 | 11:31
- Χανιά και Ρέθυμνο γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 18/09 | 12:37
δημοφιλέστερα
- 1 Κυβερνοεπιθέσεις ως εργαλείο υβριδικού πολέμου; Το case study της Collins Aerospace 21.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Φεστιβάλ Μερκάτια στην Πάτρα: Η γειτονιά Μαρκάτο ζωντανεύει με πολιτισμό και καινοτομία 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Δωρεά στον Δήμο Αθηναίων για την ανάπλαση της πλατείας Σανταρόζα 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Σιθωνίας, Πύδνας-Κολυνδρού και Μίνωα Πεδιάδας 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 6 ξενοδοχειακές επενδύσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 22.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Σε πλήρη εξέλιξη οι δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes σε ελληνικούς προορισμούς 22.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: το «καμπανάκι» για την αεροπορική βιομηχανία 22.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Ψηφιακός μετασχηματισμός της Visit Greece με ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης 22.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 10 H Γεωργιάννα Χιλιαδάκη στο Tornos News: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός» 22.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ