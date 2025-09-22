Δωρεά στον Δήμο Αθηναίων για την ανάπλαση της πλατείας Σανταρόζα

Ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά εργασίες εξωραϊσμού στην Πλατεία Δικαιοσύνης, γνωστή και ως Σανταρόζα, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρσάκη, Πανεπιστημίου και Σανταρόζα, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η παρέμβαση πραγματοποιείται με δωρεά του Σωματείου «Σύμπραξη για την Αθήνα», συνολικού ύψους 124.845 ευρώ, και με την υποστήριξη της VISA Europe Limited.

Το αντικείμενο της δωρεάς περιλαμβάνει τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση υποδομών, συντήρηση των δύο μπρούτζινων γλυπτών, Νίκη IV και Αλέκος Παναγούλης που βρίσκονται στην πλατεία, καθώς και φυτοτεχνικές και αρδευτικές εργασίες. Οι εργασίες αφορούν και δάπεδα της πλατείας, τα οποία είχαν υποστεί φθορές από την κατασκευή του εξαερισμού του μετρό, ενώ προβλέπεται και η επισκευή των πλακόστρωτων δαπέδων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των πεζών.

Η υλοποίηση του έργου γίνεται αποκλειστικά με δαπάνη του Σωματείου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Αθηναίων ή του προϋπολογισμού του. Οι εργασίες έχουν ανατεθεί σε τρεις φορείς: την κατασκευαστική εταιρεία Διονύσης Σοτοβίκης Α.Ε., τον συντηρητή έργων τέχνης Βασίλη Μαρκάκη και την εταιρεία φυτοτεχνικών και αρδευτικών εργασιών Ecoscapes Landscape Architects & Designers Ι.Κ.Ε.

Για την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών έχει συγκροτηθεί επιτροπή, η οποία παρακολουθεί την υλοποίηση της δωρεάς, την τήρηση των συμβατικών όρων και την ποιότητα των εργασιών. Σε περίπτωση προβλημάτων ή αστοχιών στην εκτέλεση των εργασιών, η επιτροπή ενημερώνει τα μέρη που συμμετέχουν στη δωρεά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυσή τους.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση των γύρω υποδομών και των εγκαταστάσεων της πλατείας, με στόχο την επαναφορά τους σε λειτουργική και ασφαλή κατάσταση για τους χρήστες. Το έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη της υλοποίησης από την VISA S.A., η οποία συμμετέχει στη διαδικασία για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις του Σωματείου, ενώ διασφαλίζεται η τεχνική και διαδικαστική επιτήρηση σε όλα τα στάδια της εργασίας.













