Δωρεά στον Δήμο Αθηναίων για την ανάπλαση της πλατείας Σανταρόζα
22 Sep 2025, 06:20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά εργασίες εξωραϊσμού στην Πλατεία Δικαιοσύνης, γνωστή και ως Σανταρόζα, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρσάκη, Πανεπιστημίου και Σανταρόζα, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η παρέμβαση πραγματοποιείται με δωρεά του Σωματείου «Σύμπραξη για την Αθήνα», συνολικού ύψους 124.845 ευρώ, και με την υποστήριξη της VISA Europe Limited.
Το αντικείμενο της δωρεάς περιλαμβάνει τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση υποδομών, συντήρηση των δύο μπρούτζινων γλυπτών, Νίκη IV και Αλέκος Παναγούλης που βρίσκονται στην πλατεία, καθώς και φυτοτεχνικές και αρδευτικές εργασίες. Οι εργασίες αφορούν και δάπεδα της πλατείας, τα οποία είχαν υποστεί φθορές από την κατασκευή του εξαερισμού του μετρό, ενώ προβλέπεται και η επισκευή των πλακόστρωτων δαπέδων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των πεζών.
Η υλοποίηση του έργου γίνεται αποκλειστικά με δαπάνη του Σωματείου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Αθηναίων ή του προϋπολογισμού του. Οι εργασίες έχουν ανατεθεί σε τρεις φορείς: την κατασκευαστική εταιρεία Διονύσης Σοτοβίκης Α.Ε., τον συντηρητή έργων τέχνης Βασίλη Μαρκάκη και την εταιρεία φυτοτεχνικών και αρδευτικών εργασιών Ecoscapes Landscape Architects & Designers Ι.Κ.Ε.
Για την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών έχει συγκροτηθεί επιτροπή, η οποία παρακολουθεί την υλοποίηση της δωρεάς, την τήρηση των συμβατικών όρων και την ποιότητα των εργασιών. Σε περίπτωση προβλημάτων ή αστοχιών στην εκτέλεση των εργασιών, η επιτροπή ενημερώνει τα μέρη που συμμετέχουν στη δωρεά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυσή τους.
Η παρέμβαση περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση των γύρω υποδομών και των εγκαταστάσεων της πλατείας, με στόχο την επαναφορά τους σε λειτουργική και ασφαλή κατάσταση για τους χρήστες. Το έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη της υλοποίησης από την VISA S.A., η οποία συμμετέχει στη διαδικασία για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις του Σωματείου, ενώ διασφαλίζεται η τεχνική και διαδικαστική επιτήρηση σε όλα τα στάδια της εργασίας.
διαβάστε ακόμα
- Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στην οδό Αθηνάς - 20.000 επισκέπτες 22/09 | 11:20
- Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Σιθωνίας, Πύδνας-Κολυνδρού και Μίνωα Πεδιάδας 22/09 | 06:25
- Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου 20/09 | 06:08
- Φεστιβάλ Μερκάτια στην Πάτρα: Η γειτονιά Μαρκάτο ζωντανεύει με πολιτισμό και καινοτομία 22/09 | 06:15
- Πτώση δέντρων στο κέντρο της Αθήνας από τους ανέμους- 2 τραυματισμοί πολιτών 20/09 | 14:53
- Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο» 20/09 | 06:01
- Μήλος: Έκκληση του δήμου προς ξενοδόχους και ιδιώτες να προσφέρουν φιλοξενία στους εκπαιδευτικούς 19/09 | 08:05
- Περιφέρεια Πελοποννήσου | Εκπαιδευτική ημερίδα Peloponnese Tourism Academy στο Λεωνίδιο 19/09 | 11:19
- Δήμος Ρεθύμνης: Δωρεάν σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων 19/09 | 11:31
- Χανιά και Ρέθυμνο γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 18/09 | 12:37
δημοφιλέστερα
- 1 Κυβερνοεπιθέσεις ως εργαλείο υβριδικού πολέμου; Το case study της Collins Aerospace 21.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Φεστιβάλ Μερκάτια στην Πάτρα: Η γειτονιά Μαρκάτο ζωντανεύει με πολιτισμό και καινοτομία 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Δωρεά στον Δήμο Αθηναίων για την ανάπλαση της πλατείας Σανταρόζα 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Σιθωνίας, Πύδνας-Κολυνδρού και Μίνωα Πεδιάδας 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 6 ξενοδοχειακές επενδύσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 22.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Σε πλήρη εξέλιξη οι δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes σε ελληνικούς προορισμούς 22.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: το «καμπανάκι» για την αεροπορική βιομηχανία 22.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Ψηφιακός μετασχηματισμός της Visit Greece με ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης 22.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 10 H Γεωργιάννα Χιλιαδάκη στο Tornos News: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός» 22.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ