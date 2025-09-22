Φεστιβάλ Μερκάτια στην Πάτρα: Η γειτονιά Μαρκάτο ζωντανεύει με πολιτισμό και καινοτομία
22 Sep 2025, 06:15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στη συνοικία Μαρκάτο της Πάτρας, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ «Μερκάτια» υπό τη διοργάνωση της ΑΜΚΕ PIVOT και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για μια διοργάνωση που συνδυάζει πολιτισμό, καλλιτεχνική δημιουργία και κοινωνική συμμετοχή, με στόχο να αναδείξει τη μοναδική ταυτότητα μιας ιστορικής γειτονιάς της πόλης.
Σημειώνεται ότι η συνοικία Μαρκάτο αποτελεί ιστορική πύλη της Πάτρας, όπου η παλιά πόλη συναντά τη νέα. Με παραδοσιακά κτίρια, πλατείες και στενά σοκάκια που διατηρούν τη γοητεία του παρελθόντος, το Μαρκάτο σήμερα φιλοξενεί καλλιτεχνικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναζωογονούν την περιοχή.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φιλοσοφία του φεστιβάλ ξεπερνά την απλή ψυχαγωγία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενεργοποίηση των κατοίκων και των τοπικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη δημιουργία ισχυρών δεσμών και συνεργασιών, καθώς και την προβολή των προϊόντων, των υπηρεσιών και της ιστορίας του Μαρκάτου. Μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γειτονιά όχι μόνο ως τόπο, αλλά και ως ζωντανή κοινότητα με ιστορικό βάθος και δυναμική ανάπτυξης.
Περαιτέρω, το φεστιβάλ προτείνει ένα μοντέλο μετασχηματισμού μιας γειτονιάς σε σύγχρονη, καινοτομική κοινότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να συνδιαμορφώσουν την ταυτότητά του. Οι μελλοντικές διοργανώσεις θα στηρίζονται σε πρωτοβουλίες και προτάσεις που προέρχονται από τους ίδιους τους ανθρώπους της γειτονιάς και τις επιχειρήσεις τους, εξασφαλίζοντας μια βιώσιμη και αυθεντική εξέλιξη του θεσμού.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει τη σημασία του φεστιβάλ για την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της Πάτρας, ιδίως της συνοικίας Μαρκάτο, που συνδέει την παλιά με τη νέα πόλη. Παράλληλα, η διοργάνωση φέρνει πολλαπλά οφέλη σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και στην τουριστική προβολή της περιοχής.
Το Φεστιβάλ «Μερκάτια» αναδεικνύεται ως δυναμικός ετήσιος θεσμός που προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να γίνουν μέρος μιας κοινότητας που συνδέεται με τον τόπο της και τη δημιουργία, μετατρέποντας το Μαρκάτο σε προορισμό που ενσωματώνει ιστορία, τέχνη και καινοτομία σε κάθε του γωνιά.
