Πτώση δέντρων στο κέντρο της Αθήνας από τους ανέμους- 2 τραυματισμοί πολιτών
20 Sep 2025, 14:53 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν 2 τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.
Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:
- να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,
- να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595
Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη.
διαβάστε ακόμα
- Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου 20/09 | 06:08
- Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο» 20/09 | 06:01
- Μήλος: Έκκληση του δήμου προς ξενοδόχους και ιδιώτες να προσφέρουν φιλοξενία στους εκπαιδευτικούς 19/09 | 08:05
- Περιφέρεια Πελοποννήσου | Εκπαιδευτική ημερίδα Peloponnese Tourism Academy στο Λεωνίδιο 19/09 | 11:19
- Δήμος Ρεθύμνης: Δωρεάν σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων 19/09 | 11:31
- Χανιά και Ρέθυμνο γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 18/09 | 12:37
- Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό 18/09 | 08:35
- Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18/09 | 07:50
- Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης 17/09 | 17:07
- Στην κρουαζιέρα προσβλέπει η Αχαΐα για αύξηση των τουριστικών ροών 17/09 | 09:48
δημοφιλέστερα
- 1 Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου 20.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο» 20.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Νέο project στον Ερημίτη Κέρκυρας: Τα ελληνοαμερικανικά κεφάλαια, ο ρόλος του Αντετοκούνμπο και οι αντιδράσεις 20.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 e-ΕΦΚΑ: Νέος διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου και μετατροπή του σε ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας 19.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 7 δισ. ο προϋπολογισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 20.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 7 Δράσεις του ΕΟΤ για τουριστική προώθηση στην Πολωνία και την Κίνα 20.09.2025 | ΕΟΤ
- 8 Οι ταξιδιώτες στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη – Tο 64% θα πλήρωνε για έναν «ψηφιακό βοηθό» 20.09.2025 | ΜΕΛΕΤΕΣ
- 9 Βενετία: Και το 2026 το τέλος εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες 20.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 10 Το αεροδρόμιο του Μονάχου και η Lufthansa «απογειώνουν» το Oktoberfest 20.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ