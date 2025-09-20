Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου

Ένα ξεχωριστό ταξίδι αθλητισμού, πολιτιστικής εξερεύνησης και αμοιβαίας συνεργασίας ξεκινά ο κορυφαίος στον κόσμο τουριστικός οργανισμός TUI, που είναι και ο χορηγός ονόματος του Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου Ρόδου που θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2026 για 11η φορά!

Πρόκειται για την TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου, που συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο εμβληματικούς και συναρπαστικούς αγώνες μαραθωνίου στην περιοχή της Μεσογείου και στον κόσμο. Οι αγώνες που περιλαμβάνονται στη Λίγκα, είναι:

ΜΑΡΤΙΟΣ

-Μαραθώνιος TUI Κύπρου – Πάφος, Κύπρος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

-Μαραθώνιος TUI Ρόδου – Ρόδος, Ελλάδα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

-Μαραθώνιος TUI Πάλμα – Μαγιόρκα, Ισπανία

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

-Μαραθώνιος TUI Παλέρμο– Σικελία, Ιταλία

Αυτοί οι αγώνες έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να αποτελέσουν μέρος της Λίγκας Μαραθωνίου Μεσογειακής συνεργασίας TUI, λόγω των εξαιρετικών και κοινών χαρακτηριστικών τους. Κάθε αγώνας πραγματοποιείται σε μια παράκτια πόλη της Μεσογείου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν κοντά στην καταγάλανη θάλασσα, περιτριγυρισμένοι από την ομορφιά αυτών των δημοφιλών τουριστικών προορισμών.

Επιπλέον, αυτοί οι μαραθώνιοι διαθέτουν πλούσια πολιτιστική ιστορία, επιτρέποντας στους δρομείς να βυθιστούν στην κληρονομιά κάθε πόλης, καθώς κατακτούν την πρόκληση του μαραθωνίου. Η διοργάνωση ποιοτικών μαραθωνίων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για κάθε εκδήλωση και όλοι οι μαραθώνιοι της Λίγκας έχουν άδεια από την AIMS (Διεθνής Ομοσπονδία Μαραθωνίων Δρόμων), διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας.

Στόχος είναι όλοι μαζί οι αγώνες, να δημιουργήσουν αξέχαστες εμπειρίες τρεξίματος και να συμβάλουν στην πρόοδο πανέμορφων μεσογειακών πόλεων.

«Είναι κάτι καινούργιο για εμάς! Μας επιβεβαιώνει και αυτό ότι είμαστε στους κορυφαίους μαραθωνίους του κόσμου», λέει η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κα Μαριέτα Παπαβασιλείου. «Αλήθεια, ποιός θα το πίστευε ότι μέσα σε μια δεκαετία θα είχαμε καταφέρει τόσα πολλά. Κι όμως, η Ρόδος είναι τοπ και με το δικό της Μαραθώνιο. Με αγάπη, υπευθυνότητα, πολλή δουλειά και όραμα, ξεκινήσαμε και προχωράμε, τρέχουμε, χαιρόμαστε για ότι πετύχαμε. Εμείς, εσείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι! Η Ρόδος ενωμένη είναι ικανή να κάνει απίστευτα πράγματα! Την ευχαριστούμε που αγκάλιασε ζεστά το δικό της Μαραθώνιο, τη δική της ξεχωριστή αθλητική γιορτή», είπε ακόμη η κα. Παπαβασιλείου.

Συνδιοργανωτές του TUI Rhodes Marathon είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).