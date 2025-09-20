Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου
20 Sep 2025, 06:08 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Ένα ξεχωριστό ταξίδι αθλητισμού, πολιτιστικής εξερεύνησης και αμοιβαίας συνεργασίας ξεκινά ο κορυφαίος στον κόσμο τουριστικός οργανισμός TUI, που είναι και ο χορηγός ονόματος του Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου Ρόδου που θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2026 για 11η φορά!
Πρόκειται για την TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου, που συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο εμβληματικούς και συναρπαστικούς αγώνες μαραθωνίου στην περιοχή της Μεσογείου και στον κόσμο. Οι αγώνες που περιλαμβάνονται στη Λίγκα, είναι:
ΜΑΡΤΙΟΣ
-Μαραθώνιος TUI Κύπρου – Πάφος, Κύπρος
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
-Μαραθώνιος TUI Ρόδου – Ρόδος, Ελλάδα
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
-Μαραθώνιος TUI Πάλμα – Μαγιόρκα, Ισπανία
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
-Μαραθώνιος TUI Παλέρμο– Σικελία, Ιταλία
Αυτοί οι αγώνες έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να αποτελέσουν μέρος της Λίγκας Μαραθωνίου Μεσογειακής συνεργασίας TUI, λόγω των εξαιρετικών και κοινών χαρακτηριστικών τους. Κάθε αγώνας πραγματοποιείται σε μια παράκτια πόλη της Μεσογείου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν κοντά στην καταγάλανη θάλασσα, περιτριγυρισμένοι από την ομορφιά αυτών των δημοφιλών τουριστικών προορισμών.
Επιπλέον, αυτοί οι μαραθώνιοι διαθέτουν πλούσια πολιτιστική ιστορία, επιτρέποντας στους δρομείς να βυθιστούν στην κληρονομιά κάθε πόλης, καθώς κατακτούν την πρόκληση του μαραθωνίου. Η διοργάνωση ποιοτικών μαραθωνίων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για κάθε εκδήλωση και όλοι οι μαραθώνιοι της Λίγκας έχουν άδεια από την AIMS (Διεθνής Ομοσπονδία Μαραθωνίων Δρόμων), διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας.
Στόχος είναι όλοι μαζί οι αγώνες, να δημιουργήσουν αξέχαστες εμπειρίες τρεξίματος και να συμβάλουν στην πρόοδο πανέμορφων μεσογειακών πόλεων.
«Είναι κάτι καινούργιο για εμάς! Μας επιβεβαιώνει και αυτό ότι είμαστε στους κορυφαίους μαραθωνίους του κόσμου», λέει η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κα Μαριέτα Παπαβασιλείου. «Αλήθεια, ποιός θα το πίστευε ότι μέσα σε μια δεκαετία θα είχαμε καταφέρει τόσα πολλά. Κι όμως, η Ρόδος είναι τοπ και με το δικό της Μαραθώνιο. Με αγάπη, υπευθυνότητα, πολλή δουλειά και όραμα, ξεκινήσαμε και προχωράμε, τρέχουμε, χαιρόμαστε για ότι πετύχαμε. Εμείς, εσείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι! Η Ρόδος ενωμένη είναι ικανή να κάνει απίστευτα πράγματα! Την ευχαριστούμε που αγκάλιασε ζεστά το δικό της Μαραθώνιο, τη δική της ξεχωριστή αθλητική γιορτή», είπε ακόμη η κα. Παπαβασιλείου.
Συνδιοργανωτές του TUI Rhodes Marathon είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).
διαβάστε ακόμα
- Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο» 20/09 | 06:01
- Μήλος: Έκκληση του δήμου προς ξενοδόχους και ιδιώτες να προσφέρουν φιλοξενία στους εκπαιδευτικούς 19/09 | 08:05
- Περιφέρεια Πελοποννήσου | Εκπαιδευτική ημερίδα Peloponnese Tourism Academy στο Λεωνίδιο 19/09 | 11:19
- Δήμος Ρεθύμνης: Δωρεάν σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων 19/09 | 11:31
- Χανιά και Ρέθυμνο γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 18/09 | 12:37
- Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό 18/09 | 08:35
- Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18/09 | 07:50
- Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης 17/09 | 17:07
- Στην κρουαζιέρα προσβλέπει η Αχαΐα για αύξηση των τουριστικών ροών 17/09 | 09:48
- Ξαναζωντανεύει το Ενυδρείο Βυρώνειας ως πόλος τουρισμού και εκπαίδευσης 17/09 | 07:15
δημοφιλέστερα
- 1 e-ΕΦΚΑ: Νέος διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου και μετατροπή του σε ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας 19.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 AEGEAN: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη - Πράγα 19.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Hellenic Properties: Μια ανακαινισμένη πρώην βασιλική κατοικία στην Κηφισιά μετεξελίσσεται σε ένα καινοτόμο έργο 19.09.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 4 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Επιθεώρηση Εργασίας: "Καμπάνα" 6,37 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα στον τουριστικό τομέα το καλοκαίρι 19.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Χανιά: Ρεκόρ κρουαζιέρας στη Σούδα – 9.000 επισκέπτες σε μία μέρα 19.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 7 Ψήφο εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη δίνουν οι Καναδοί ταξιδιώτες 19.09.2025 | ΕΟΤ
- 8 Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο» 20.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου 20.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Τζιτζικώστας, Meloni και Stocker στην τελετή διάνοιξης της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής σήραγγας στον κόσμο 19.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ