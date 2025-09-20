Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο»

Η καρδιά της Πιερίας χτυπά δυνατά για ακόμη μία χρονιά με το 2ο Olympus Adrenaline & Nature Festival, που θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2025 από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ) σε συνεργασία με τον Δήμο Δίου-Ολύμπου.

Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, το φεστιβάλ που αποτέλεσε ιδέα και έμπνευση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφίας Μαυρίδου, επιστρέφει πιο δυναμικά, εξελίσσεται σε θεσμό και φιλοδοξεί να αναδείξει τη φύση, τον πολιτισμό, την περιπέτεια, την ευεξία και τη γαστρονομία της περιοχής.

Η φετινή Τελετή Έναρξης, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα κορυφωθεί στις 19:30 με μια συναυλία διεθνούς επιπέδου: Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης μουσικής σκηνής, ενώνεται με την Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική βραδιά με τίτλο «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, όπως και σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ.

Η μουσική, η φύση και ο Όλυμπος γίνονται ένα, σε μια εκδήλωση που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με την αυθεντικότητα του τόπου. Η συναυλία αυτή δεν αποτελεί μόνο την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, αλλά και μια γέφυρα ανάμεσα στη διεθνή καλλιτεχνική παρουσία και την τοπική μουσική δημιουργία.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με δράσεις και βιωματικές εμπειρίες σε όλη την Πιερία, ενώ τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή σχολείων από όλο τον νομό.