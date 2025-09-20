Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο»
20 Sep 2025, 06:01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η καρδιά της Πιερίας χτυπά δυνατά για ακόμη μία χρονιά με το 2ο Olympus Adrenaline & Nature Festival, που θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2025 από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ) σε συνεργασία με τον Δήμο Δίου-Ολύμπου.
Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, το φεστιβάλ που αποτέλεσε ιδέα και έμπνευση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφίας Μαυρίδου, επιστρέφει πιο δυναμικά, εξελίσσεται σε θεσμό και φιλοδοξεί να αναδείξει τη φύση, τον πολιτισμό, την περιπέτεια, την ευεξία και τη γαστρονομία της περιοχής.
Η φετινή Τελετή Έναρξης, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα κορυφωθεί στις 19:30 με μια συναυλία διεθνούς επιπέδου: Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης μουσικής σκηνής, ενώνεται με την Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική βραδιά με τίτλο «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, όπως και σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ.
Η μουσική, η φύση και ο Όλυμπος γίνονται ένα, σε μια εκδήλωση που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με την αυθεντικότητα του τόπου. Η συναυλία αυτή δεν αποτελεί μόνο την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, αλλά και μια γέφυρα ανάμεσα στη διεθνή καλλιτεχνική παρουσία και την τοπική μουσική δημιουργία.
Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με δράσεις και βιωματικές εμπειρίες σε όλη την Πιερία, ενώ τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή σχολείων από όλο τον νομό.
διαβάστε ακόμα
- Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου 20/09 | 06:08
- Μήλος: Έκκληση του δήμου προς ξενοδόχους και ιδιώτες να προσφέρουν φιλοξενία στους εκπαιδευτικούς 19/09 | 08:05
- Περιφέρεια Πελοποννήσου | Εκπαιδευτική ημερίδα Peloponnese Tourism Academy στο Λεωνίδιο 19/09 | 11:19
- Δήμος Ρεθύμνης: Δωρεάν σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων 19/09 | 11:31
- Χανιά και Ρέθυμνο γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 18/09 | 12:37
- Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό 18/09 | 08:35
- Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18/09 | 07:50
- Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης 17/09 | 17:07
- Στην κρουαζιέρα προσβλέπει η Αχαΐα για αύξηση των τουριστικών ροών 17/09 | 09:48
- Ξαναζωντανεύει το Ενυδρείο Βυρώνειας ως πόλος τουρισμού και εκπαίδευσης 17/09 | 07:15
δημοφιλέστερα
- 1 e-ΕΦΚΑ: Νέος διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου και μετατροπή του σε ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας 19.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 AEGEAN: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη - Πράγα 19.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Hellenic Properties: Μια ανακαινισμένη πρώην βασιλική κατοικία στην Κηφισιά μετεξελίσσεται σε ένα καινοτόμο έργο 19.09.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 4 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Επιθεώρηση Εργασίας: "Καμπάνα" 6,37 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα στον τουριστικό τομέα το καλοκαίρι 19.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Χανιά: Ρεκόρ κρουαζιέρας στη Σούδα – 9.000 επισκέπτες σε μία μέρα 19.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 7 Ψήφο εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη δίνουν οι Καναδοί ταξιδιώτες 19.09.2025 | ΕΟΤ
- 8 Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο» 20.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου 20.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Τζιτζικώστας, Meloni και Stocker στην τελετή διάνοιξης της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής σήραγγας στον κόσμο 19.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ