Περιφέρεια Πελοποννήσου | Εκπαιδευτική ημερίδα Peloponnese Tourism Academy στο Λεωνίδιο
19 Sep 2025, 11:19 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε στο Λεωνίδιο, στον χώρο της Φάμπρικας Πολιτισμού, η δεύτερη εκπαιδευτική ημερίδα του Peloponnese Tourism Academy, της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που φέρνει την τουριστική γνώση κοντά σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου.
Η δράση, ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της τοπικής ταυτότητας με την εμπειρία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από εισηγήσεις και πρακτικά εργαστήρια για storytelling, γαστρονομία, ψηφιακή επικοινωνία και ανάπτυξη μικρών τουριστικών επιχειρήσεων.
Το Peloponnese Tourism Academy φέρνει κοντά επαγγελματίες, φορείς και τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας γέφυρες γνώσης και συνεργασίας. Μέσα από τη σύνδεση της τοπικής ταυτότητας με σύγχρονες πρακτικές τουριστικής ανάπτυξης, προκύπτουν νέες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες, ενώ ενισχύεται η δυναμική των τοπικών κοινωνιών.
Το ταξίδι του Academy συνεχίζεται σε όλη την Πελοπόννησο, χτίζοντας κοινότητες γνώσης και συμμετοχής.
