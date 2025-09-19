Μήλος: Έκκληση του δήμου προς ξενοδόχους και ιδιώτες να προσφέρουν φιλοξενία στους εκπαιδευτικούς

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι το ζήτημα στέγασης των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν φέτος στο νησί έχει λάβει εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα, καθώς παρά την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς, αρκετοί εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να αναζητούν στέγη, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείωντου νησιού.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Μήλο, αφού και σε πολλούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να βρουν δωμάτια ή κατοικίες, καθώς η ζήτηση για τουριστική μίσθωση παραμένει υψηλή ακόμη και τους φθινοπωρινούς μήνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η εγκατάστασή τους και να απειλείται η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος Μήλου απευθύνει θερμή έκκληση στους ξενοδόχους, στα σωματεία ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και σε ιδιώτες που διαθέτουν κατοικίες, να προσφέρουν καταλύματα για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Ακόμη και η διάθεση στέγης για μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, μέχρι να βρεθούν πιο μόνιμες λύσεις, όπως λέει.

Για μια ακόμη φορά η συμβολή της ξενοδοχειακής κοινότητας και συνολικά της τοπικής κοινωνίας είναι καθοριστική και δεν είναι η πρώτη φορά που με τις κλίνες τους έχουν στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες σε κρίσιμες στιγμές.

Τι κάνουν οι άλλες χώρες;

Κάθε Σεπτέμβρη το ίδιο σκηνικό: Χιλιάδες αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί φτάνουν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές για να αναλάβουν υπηρεσία και βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα – τη στέγη. Τα ενοίκια στις τουριστικές περιοχές έχουν εκτοξευθεί, τα διαθέσιμα σπίτια είναι ελάχιστα και οι μισθοί των εκπαιδευτικών συχνά δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί να αναγκάζονται να συγκατοικούν σε ακατάλληλους χώρους ή ακόμη και να κοιμούνται προσωρινά σε φίλους και γνωστούς μέχρι να βρεθεί λύση.

Το φαινόμενο δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς σε πολλές χώρες έχει ήδη αναγνωριστεί και έχουν υιοθετηθεί πολιτικές για την αντιμετώπισή του:

Επιδόματα στέγασης: Στη Γαλλία, στη Γερμανία και στη Φινλανδία δίνονται ειδικές επιδοτήσεις που καλύπτουν μέρος του ενοικίου.

Κατοικίες από το κράτος: Στη Σουηδία και στη Νορβηγία οι δήμοι διαθέτουν κατοικίες σε εκπαιδευτικούς με πολύ χαμηλό ενοίκιο.

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: Σε άλλες χώρες ιδιώτες κατασκευάζουν ή παραχωρούν κατοικίες σε δασκάλους με φορολογικά κίνητρα.

Μισθολογικές προσαρμογές: Στις ΗΠΑ οι αποδοχές διαφοροποιούνται ανάλογα με το κόστος ζωής της περιοχής.