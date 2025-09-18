Χανιά και Ρέθυμνο γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (που διαρκεί μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου) και φέτος με το σύνθημα «Κινητικότητα για Όλους» στα Χανιά και «Επιλέγω να μετακινηθώ με βιώσιμο τρόπο» στο Ρέθυμνο, οι δύο πόλεις διοργανώνουν πλούσιες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, προάγοντας το περπάτημα, την ποδηλασία και τη βιώσιμη μετακίνηση.

Στα Χανιά, οι δράσεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές όλων των βαθμίδων, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας, ενημέρωση για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και την επισκευή παλιών ποδηλάτων μέσω του Δήμου και της ΔΕΔΙΣΑ. Επιπλέον, η δράση «Παρκάρω και Περπατώ» προσφέρει στους πολίτες που αφήνουν το αυτοκίνητο στο Δημοτικό Πάρκινγκ ΚΥΔΩΝ τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κλήρωση για ποδήλατο.

Στο Ρέθυμνο, οι πολίτες και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις, καθώς και σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη κινητικότητα, προάγοντας έναν πιο πράσινο και ανθρώπινο δημόσιο χώρο.

Οι δύο Δήμοι καλούν κατοίκους, σχολεία, συλλόγους και φορείς να συμμετάσχουν ενεργά, ενισχύοντας τη συνείδηση για την οικολογική μετακίνηση και την ασφάλεια στην πόλη.