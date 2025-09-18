Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη

Ο Δήμος Παιονίας γνωμοδότησε αρνητικά ως προς το αίτημα της εταιρείας ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ κ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ, με το οποίο ζητά να διεξάγει ερευνητικές εργασίες με γεωτρήσεις πυρηνοληψίας προς διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη, σε δημοτική έκταση 183.973,63 τμ, περίπου, στη περιοχή «Ψήλωμα» νοτίως του χωριού Γρίβα.

Στην εισήγηση του ο Γενικός γραμματέας του Δήμου κ. Ντάτος Ιωάννης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: "Η εγκατάσταση στο μέλλον ενός τέτοιου λατομείου στη περιοχή αυτή, πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει αισθητή υποβάθμιση του τοπίου, η οποία θα είναι ορατή από πολλά σημεία και τουλάχιστον από τα υπερκείμενα σημεία-περιοχές όπως πχ από τον οικισμό της Γρίβας και τα μοναστήρια της περιοχής, θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής τόσο των εγγύς διαμενόντων όσο και των επισκεπτών και επίσης θα επηρεάσει αρνητικά τόσο τον φυσιολατρικό όσο και τον θρησκευτικό τουρισμό όλης της περιοχής, μιας περιοχής πολύ μεγαλύτερης από την έκταση ενός λατομείου.

Η πιθανή ηχορύπανση από τα βαριά σκαπτικά μηχανήματα, τους σπαστήρες, τους φορτωτές και τα φορτηγά μεταφοράς του υλικού, καθώς και η καθημερινή πρόκληση και διασπορά σκόνης στους γύρω οικισμούς, εγκαταστάσεις και καλλιέργειες, αλλά και στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, είναι ένα αναπόφευκτο πρόσθετο αρνητικό επακόλουθο υποβάθμισης της όλης περιοχής.

Η πολύ πιθανή αφαίρεση-καταστροφή των δέντρων και της όλης βλάστησης του χώρου εξόρυξης, σε συνδυασμό με την αναπόφευκτη αλλοίωση ή ίσως και την καταστροφή του υδατορέματος που διατρέχει σήμερα την περιοχή, πέρα από τις άμεσες συνέπειες στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής θα έχει ως πολύ πιθανή συνέπεια την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, όταν (συνεπεία έντονων βροχοπτώσεων οι οποίες είναι συνήθεις στο βουνό) τα επιφανειακά όμβρια ύδατα των πέριξ υπερκείμενων περιοχών δεν θα μπορούν να συγκρατηθούν από την βλάστηση που δεν θα υπάρχει και δεν θα μπορούν οδηγηθούν στον φυσικό τους αποδέκτη (το υδατόρεμα), με αποτέλεσμα την διάβρωση εδαφών και τις λοιπές γνωστές αρνητικές συνέπειες ιδιαίτερα στις καλλιέργειες και τις λοιπές εκμεταλλεύσεις της περιοχής που είναι γύρω και χαμηλότερα.

Η καθημερινή μετακίνηση είτε βαρέων μηχανημάτων έργου είτε των οχημάτων μεταφοράς του υλικού εξόρυξης, ακόμη και εάν αυτά δεν θα διέρχονται από κατοικημένες περιοχές, πιθανόν να έχει αρνητικές συνέπειες στη κατάσταση του οδοστρώματος του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αλλά και στην ασφάλεια των κινούμενων οχημάτων των κατοίκων και των επισκεπτών των γύρω οικισμών, των εγκαταστάσεων, των καλλιεργειών, των εκμεταλλεύσεων, των προσκυνημάτων κλπ αυξάνοντας σταδιακά το ενδεχόμενο πρόκλησης ακόμη και τροχαίων ατυχημάτων".