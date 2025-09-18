Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό
18 Sep 2025, 08:35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
H Χερσόνησος, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Βρετανούς ταξιδιώτες, βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης ανάμεσα στον Δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη και την Πρόξενο της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Αλεξάνδρα Γκρέγκορι. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Υποπρόξενος του Βρετανικού Υποπροξενείου Κρήτης, Αριστέα Χουρδάκη, και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Κατερίνα Θραψανιώτη.
Ο Δήμαρχος ανέδειξε τη δυναμική της Χερσονήσου ως κορυφαίου μεσογειακού προορισμού, με 100 ξενοδοχεία πέντε αστέρων, 200.000 κλίνες και διαρκώς αναπτυσσόμενες υποδομές φιλοξενίας. Όπως τόνισε, ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η Χερσόνησος να εξελιχθεί σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, όπου η ανάπτυξη θα συνδυάζεται με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.
Η κυρία Γκρέγκορι, από την πλευρά της, αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει η Μεγάλη Βρετανία στον ποιοτικό και ασφαλή τουρισμό, επισημαίνοντας ότι οι Βρετανοί ταξιδιώτες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο οργανωμένους και πιστοποιημένους προορισμούς, όπως η Χερσόνησος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για τις πρακτικές βιωσιμότητας που εφαρμόζει ο Δήμος, όπως το καινοτόμο σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ», αλλά και για τον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας που θωρακίζει τον τόπο απέναντι στις προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης.
Η Πρόξενος δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον Μινωικό Πολιτισμό και το ανάκτορο των Μαλίων, ενώ αποκάλυψε ότι επισκεπτόταν συχνά την Κρήτη πριν αναλάβει τα καθήκοντά της. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης, της απονεμήθηκε από τον Δήμαρχο ο τιμητικός τίτλος επισκέπτη, συνοδευόμενος από αναμνηστικά δώρα της περιοχής.
«Η Χερσόνησος δεν είναι μόνο ένας προορισμός για διακοπές· είναι ένας τόπος που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό και όραμα. Και αυτό το όραμα το μοιραζόμαστε με τους επισκέπτες και τους συνεργάτες μας από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο κ. Δοξαστάκης.
