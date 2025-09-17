Στην κρουαζιέρα προσβλέπει η Αχαΐα για αύξηση των τουριστικών ροών

Νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Πάτρα και την Αχαΐα δημιουργεί η συνεργασία του Επιμελητηρίου Αχαΐας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο κοινός στόχος είναι η ένταξη της περιοχής στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο «Seatrade Europe 2025» στο Αμβούργο, εκπροσωπούμενο από τον αντιπρόεδρο του, Αντώνη Κουνάβη, και τον Project Manager του φορέα, Αχιλλέα Καλλιμοπούλο. Η αποστολή είχε στόχο την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας και τη διερεύνηση συνεργασιών που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Πάτρα.

Στο περιθώριο της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών, με τον κ. Κουνάβη να τονίζει ότι η Πάτρα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να αναδειχθεί σε σταθμό κρουαζιέρας, αρκεί να υπάρξει συστηματική δουλειά και στρατηγικός σχεδιασμός. Όπως τονίστηκε, η δυναμική που αναπτύσσεται θα ενισχυθεί μέσα από τη συνεργασία με την Περιφέρεια και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας σχεδιάζουν πλέον κοινές δράσεις για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας, με στόχο την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή.