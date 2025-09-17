Στην κρουαζιέρα προσβλέπει η Αχαΐα για αύξηση των τουριστικών ροών
17 Sep 2025, 09:48 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Πάτρα και την Αχαΐα δημιουργεί η συνεργασία του Επιμελητηρίου Αχαΐας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο κοινός στόχος είναι η ένταξη της περιοχής στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία.
Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο «Seatrade Europe 2025» στο Αμβούργο, εκπροσωπούμενο από τον αντιπρόεδρο του, Αντώνη Κουνάβη, και τον Project Manager του φορέα, Αχιλλέα Καλλιμοπούλο. Η αποστολή είχε στόχο την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας και τη διερεύνηση συνεργασιών που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Πάτρα.
Στο περιθώριο της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών, με τον κ. Κουνάβη να τονίζει ότι η Πάτρα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να αναδειχθεί σε σταθμό κρουαζιέρας, αρκεί να υπάρξει συστηματική δουλειά και στρατηγικός σχεδιασμός. Όπως τονίστηκε, η δυναμική που αναπτύσσεται θα ενισχυθεί μέσα από τη συνεργασία με την Περιφέρεια και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας σχεδιάζουν πλέον κοινές δράσεις για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας, με στόχο την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή.
διαβάστε ακόμα
- Ξαναζωντανεύει το Ενυδρείο Βυρώνειας ως πόλος τουρισμού και εκπαίδευσης 17/09 | 07:15
- Πρόταση του Δημάρχου Χερσονήσου για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των παραλιών 16/09 | 14:29
- Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΣΕΤΕ για την τουριστική ανάδειξη της Αττικής 15/09 | 15:36
- Ρεκόρ συμμετοχής στη 3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου 16/09 | 11:17
- Λέσβος: Γέφυρα φιλίας και πολιτισμού με τον Δήμο Μπροντ 15/09 | 14:03
- Athens Riviera Seafront Experience: Κινηματογράφηση για τουριστική προώθηση της Αττικής 15/09 | 09:45
- Κατοχυρώθηκε το «Ελαιόλαδο Κρήτη» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) 14/09 | 08:30
- Piraeus Taste Festival: Ο Πειραιάς γιορτάζει τη γαστρονομία της θάλασσας 15/09 | 10:49
- Αδελφοποίηση Δήμου Σαλαμίνας με την πόλη Misato της Ιαπωνίας: Ενίσχυση διεθνών σχέσεων και πολιτισμικών δεσμών 15/09 | 07:35
- Η DKG Development ολοκλήρωσε έργα ανακατασκευής στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου 14/09 | 09:20
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Ξαναζωντανεύει το Ενυδρείο Βυρώνειας ως πόλος τουρισμού και εκπαίδευσης 17.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 AEGEAN: Κέρδη ρεκόρ και αύξηση επιβατών το α’ 6μηνο – 6 νέα αεροσκάφη-«φτερά» για νέες αγορές 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 Ρεκόρ καθυστερήσεων στον ευρωπαϊκό ουρανό – Πυρά Ryanair, ανησυχία Aegean 17.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Η εστίαση σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Ο τουρίστας μαγειρεύει στο σπίτι, τα ράφια κερδίζουν έδαφος 17.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 6 Σε υψηλά 15ετίας οι συναλλαγές στην Ελληνική αγορά ακινήτων 16.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 7 Νέα μεγάλα επενδυτικά πρότζεκτ στην Αλβανία σε τουρισμό, ενέργεια και βιομηχανία 17.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 8 Πρόστιμα έως 500 ευρώ για τους θεριακλήδες στον ΕΟΤ 17.09.2025 | ΕΟΤ
- 9 Αλβανία: Τα οφέλη για τουριστικές επενδύσεις από το Καθεστώς Στρατηγικού Επενδυτή - Έγκριση 2 μεγάλων πρότζεκτ 17.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Η δυναμική του εξερχόμενου τουρισμού στη Γερμανία και η θέση της Ελλάδας 17.09.2025 | ΑΓΟΡΕΣ