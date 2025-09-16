Πρόταση του Δημάρχου Χερσονήσου για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των παραλιών

Την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου που αφορά την παραχώρηση και διαχείριση των παραλιών από τους Δήμους επισημαίνει ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, με επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Ο κ. Δοξαστάκης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα προβλήματα που δημιουργούνται από το υφιστάμενο καθεστώς, καθώς – όπως αναφέρει – η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και οι Κτηματικές Υπηρεσίες ζητούν ήδη από τις δημοτικές επιχειρήσεις να καταβάλουν αντάλλαγμα ίσο με το 40% των ακαθάριστων εσόδων τους για τη χρήση των παραλιών το 2024. Ένα ποσοστό που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αδύνατον να καλυφθεί, καθώς οι Δήμοι έχουν επιπλέον κόστος μισθοδοσίας, ανανέωσης εξοπλισμού, ναυαγοσωστικής κάλυψης και καθαριότητας.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου εισηγείται προς την ΚΕΔΕ την προώθηση πρότασης για την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου οι Δήμοι ή οι δημοτικές τους επιχειρήσεις διαχειρίζονται απευθείας τους παραχωρημένους κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου θα περιορίζεται στο 10% των ακαθάριστων εσόδων, βάσει των ισολογισμών τους.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και ασάφειας» δηλώνει ο κ. Δοξαστάκης, τονίζοντας πως «η διαχείριση των παραλιών πρέπει να γίνεται με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και με ρεαλιστικούς όρους. Ζητάμε ένα δίκαιο και εφαρμόσιμο πλαίσιο, που θα επιτρέπει στους Δήμους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς να υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους».