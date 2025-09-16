Ρεκόρ συμμετοχής στη 3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου
16 Sep 2025, 11:17 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025, ο Εύοσμος έζησε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Η 3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες να πλημμυρίζουν το κέντρο της πόλης και να συμμετέχουν στη μεγαλύτερη εμπορική και πολιτιστική γιορτή της Δυτικής Θεσσαλονίκης – και πλέον ολόκληρης της χώρας.
Με περισσότερους από 3.500 ενεργούς συμμετέχοντες, πάνω από 110 παράλληλες δράσεις και 10 μουσικές σκηνές, ο Εύοσμος μετατράπηκε σε μια τεράστια σκηνή γεμάτη φως, μουσική, εκπλήξεις, χαμόγελα και αστείρευτη ενέργεια. Πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, παιδικές δραστηριότητες, φεστιβάλ επιστημών, street parties, live μπάντες και DJs, εθελοντές, ανιματέρ και χορευτικά συγκροτήματα χάρισαν στο κοινό μια πολυδιάστατη εμπειρία για όλες τις ηλικίες.
Αποκορύφωμα της βραδιάς αποτέλεσε η μεγάλη συναυλία της Κλαυδίας, που ξεσήκωσε χιλιάδες θεατές με την ενέργεια και τη μοναδική της φωνή, κάνοντας όλο τον Εύοσμο να τραγουδάει μαζί της.
Παράλληλα, τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά με μοναδικές προσφορές, δίνοντας τεράστια ώθηση στην τοπική αγορά και αναδεικνύοντας τον Εύοσμο ως έναν από τους πιο ζωντανούς εμπορικούς προορισμούς της Θεσσαλονίκης.
Ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, κ. Ελευθέριος Αλεξανδρίδης, δήλωσε: «Η Λευκή Νύχτα αναδεικνύει τη δυναμική του Δήμου μας και καθιστά τον Εύοσμο σημείο αναφοράς για όλη τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ θερμά τον Εμπορικό Σύλλογο, τους εθελοντές και – πάνω από όλα– όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας που συνέβαλαν τα μέγιστα για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Η 3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου απέδειξε πως όταν, ο Δήμος, ο Εμπορικός Σύλλογος και οι φορείς συνεργάζονται, η πόλη μπορεί να πρωταγωνιστεί σε ολόκληρη τη μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και να αναδεικνύεται σε πρότυπο ανάπτυξης και δημιουργικότητας».
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Ζαχαρίας Κουϊμτζής, δήλωσε: «Η Λευκή Νύχτα είναι μια μεγάλη γιορτή της αγοράς και ταυτόχρονα μια ουσιαστική στήριξη για τους επαγγελματίες μας. Χιλιάδες επισκέπτες έδωσαν ζωή στον Εύοσμο, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική οικονομία και αποδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας».
