Λέσβος: Γέφυρα φιλίας και πολιτισμού με τον Δήμο Μπροντ

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου υποδέχθηκε τον Δήμαρχο του Μπροντ της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, Μίλαν Ζέτσεβιτς, σε μια συνάντηση που ανέδειξε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας που ενώνουν τις δύο περιοχές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιακώβου και συνδέεται με την περίοδο της δεκαετίας του ’90, όταν η Λέσβος είχε ανοίξει την αγκαλιά της για να φιλοξενήσει παιδιά του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, γράφοντας μια σελίδα αλληλεγγύης που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η προώθηση της αδελφοποίησης των δύο Δήμων και η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σερβοελληνικής φιλίας, όπου θα φιλοξενούνται εκθέματα της λεσβιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και θα σχεδιάζονται εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της Λέσβου ως τόπο συνάντησης πολιτισμών και φιλίας, με άξονα την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία του προέδρου του Σερβοελληνικού Συνδέσμου, Βίντιτς Ντούσκο, ο οποίος ως παιδί του πολέμου φιλοξενήθηκε το 1995 στη Συκαμιά. Από τότε επιστρέφει κάθε χρόνο στο νησί, έχοντας διατηρήσει στενούς δεσμούς με την οικογένεια που τον υποδέχθηκε, ενώ έχει τιμήσει αυτή τη σχέση δίνοντας στα παιδιά του και ελληνικά ονόματα. Η προσωπική του ιστορία αποτελεί ζωντανή απόδειξη της δύναμης της φιλοξενίας και της διαχρονικής φιλίας που δένει τη Λέσβο με τον Μπροντ.