Λέσβος: Γέφυρα φιλίας και πολιτισμού με τον Δήμο Μπροντ
15 Sep 2025, 14:03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου υποδέχθηκε τον Δήμαρχο του Μπροντ της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, Μίλαν Ζέτσεβιτς, σε μια συνάντηση που ανέδειξε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας που ενώνουν τις δύο περιοχές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιακώβου και συνδέεται με την περίοδο της δεκαετίας του ’90, όταν η Λέσβος είχε ανοίξει την αγκαλιά της για να φιλοξενήσει παιδιά του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, γράφοντας μια σελίδα αλληλεγγύης που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η προώθηση της αδελφοποίησης των δύο Δήμων και η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σερβοελληνικής φιλίας, όπου θα φιλοξενούνται εκθέματα της λεσβιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και θα σχεδιάζονται εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της Λέσβου ως τόπο συνάντησης πολιτισμών και φιλίας, με άξονα την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία.
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία του προέδρου του Σερβοελληνικού Συνδέσμου, Βίντιτς Ντούσκο, ο οποίος ως παιδί του πολέμου φιλοξενήθηκε το 1995 στη Συκαμιά. Από τότε επιστρέφει κάθε χρόνο στο νησί, έχοντας διατηρήσει στενούς δεσμούς με την οικογένεια που τον υποδέχθηκε, ενώ έχει τιμήσει αυτή τη σχέση δίνοντας στα παιδιά του και ελληνικά ονόματα. Η προσωπική του ιστορία αποτελεί ζωντανή απόδειξη της δύναμης της φιλοξενίας και της διαχρονικής φιλίας που δένει τη Λέσβο με τον Μπροντ.
διαβάστε ακόμα
- Μεσολόγγι: Διαγωνισμός εκμίσθωσης δημοτικού ιχθυοτροφείου με δυνατότητα εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας 15/09 | 08:15
- Athens Riviera Seafront Experience: Κινηματογράφηση για τουριστική προώθηση της Αττικής 15/09 | 09:45
- Κατοχυρώθηκε το «Ελαιόλαδο Κρήτη» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) 14/09 | 08:30
- Piraeus Taste Festival: Ο Πειραιάς γιορτάζει τη γαστρονομία της θάλασσας 15/09 | 10:49
- Αδελφοποίηση Δήμου Σαλαμίνας με την πόλη Misato της Ιαπωνίας: Ενίσχυση διεθνών σχέσεων και πολιτισμικών δεσμών 15/09 | 07:35
- Η DKG Development ολοκλήρωσε έργα ανακατασκευής στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου 14/09 | 09:20
- Δήμος Κάσου: Σχέδιο αξιοποίησης των παραδοσιακών ανεμόμυλων για ενέργεια και τουρισμό 12/09 | 08:00
- Δήμαρχος Κύθνου: "Το νησί έχει γίνει πλέον τουριστικός προορισμός" 12/09 | 09:40
- Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Πρόσκληση για συμμετοχή επιχειρήσεων σε προωθητική δράση της Aegean 12/09 | 12:44
- Κουρταλιώτικο Φαράγγι: Πάνω από 100.000 επισκέπτες από το Μάιο ως και τέλος Αυγούστου 12/09 | 09:30
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Τέλος στην πολύκροτη διαμάχη Μίλτου Καμπουρίδη – DCI με εξωδικαστικό συμβιβασμό 15.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News 15.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 4 Αδελφοποίηση Δήμου Σαλαμίνας με την πόλη Misato της Ιαπωνίας: Ενίσχυση διεθνών σχέσεων και πολιτισμικών δεσμών 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Μεσολόγγι: Διαγωνισμός εκμίσθωσης δημοτικού ιχθυοτροφείου με δυνατότητα εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ryanair: Nέα βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων τον Απρίλιο του 2026 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Athens Riviera Seafront Experience: Κινηματογράφηση για τουριστική προώθηση της Αττικής 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 The Sun: Η Σίφνος πρώτη ανάμεσα σε Ελληνικά νησιά με τη καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας - Ρεκόρ αφίξεων το 2025 15.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 9 Piraeus Taste Festival: Ο Πειραιάς γιορτάζει τη γαστρονομία της θάλασσας 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Η Airbnb «γυρίζει» το σύνολο της προμήθειας στους οικοδεσπότες κατά το μοντέλο Booking.com και Expedia 15.09.2025 | AIRBNB