Piraeus Taste Festival: Ο Πειραιάς γιορτάζει τη γαστρονομία της θάλασσας

Το 4ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά επιστρέφει δυναμικά από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, γεμίζοντας την πόλη με αρώματα και γεύσεις που εμπνέονται από τη θάλασσα. Το «Piraeus Taste Festival, Sea Food and More» έχει πλέον εδραιωθεί ως ένας κορυφαίος θεσμός για τη γαστρονομία στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την αυθεντική ταυτότητα του Πειραιά και μετατρέποντας το μεγάλο λιμάνι σε κέντρο θαλασσινής γαστρονομίας και δημιουργίας.

Το φεστιβάλ συνδυάζει παραδοσιακές και σύγχρονες γεύσεις με πολιτιστικά δρώμενα και διεθνείς συμμετοχές, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πιο όμορφες γωνιές της πόλης.

Από το Μικρολίμανο μέχρι την Πειραϊκή, από την πλατεία Κοραή μέχρι τη Μαρίνα Ζέας και το Πασαλιμάνι, κάθε γωνιά του Πειραιά γίνεται σημείο συνάντησης για γεύσεις, δημιουργία και εμπειρίες υψηλής ποιότητας.

Βραβευμένοι σεφ και καταξιωμένοι μάστερ από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν μοναδικές δημιουργίες που παντρεύουν την παράδοση με τη σύγχρονη γκουρμέ κουζίνα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν αποκλειστικές συνταγές με θαλασσινά, καινοτόμα πιάτα με τοπικά προϊόντα, όπου η γνώση και η τεχνογνωσία συναντούν τη γαστρονομική έμπνευση.

Το «PIRAEUS TASTE FESTIVAL, Sea Food and More» ξεκινά την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στο εμβληματικό Μικρολίμανο και συνεχίζεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ γαστρονομίας, πολιτισμού και τουριστικής προβολής της περιοχής.

Παράλληλα, από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το Πασαλιμάνι φιλοξενεί την «Piraeus Taste Fair», μια μεγάλη έκθεση γαστρονομικών προϊόντων από όλη την Ελλάδα. Η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν εκλεκτά προϊόντα, να γνωρίσουν παραγωγούς και να συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες που αναδεικνύουν την ποικιλία και την ποιότητα της ελληνικής γαστρονομίας.

Το φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στη γαστρονομική απόλαυση: δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αειφορία, στην ορθή διαχείριση τροφίμων και φυσικών πόρων και στην προώθηση του μηνύματος «Zero Food Waste». Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύει τον Πειραιά ως μια σύγχρονη, βιώσιμη και εξωστρεφή πόλη που συνδυάζει παράδοση, καινοτομία και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το «PIRAEUS TASTE FESTIVAL, Sea Food and More» είναι μια γιορτή γεύσεων και δημιουργίας, μια ευκαιρία για το κοινό να βιώσει την αυθεντική γαστρονομική ταυτότητα του Πειραιά και να γνωρίσει τον πλούτο της ελληνικής θάλασσας μέσα από πιάτα, εκθέσεις, σεμινάρια και πολιτιστικές δράσεις.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε και εφέτος το «Piraeus Taste Festival, Sea Food and More», το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός για την πόλη του Πειραιά και σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία της Ελλάδας. Από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, η πόλη μας θα πλημμυρίσει με αρώματα και γεύσεις της θάλασσας, προσκαλώντας τους Πειραιώτες αλλά και τους επισκέπτες του Πειραιά να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία γαστρονομίας και πολιτισμού.

Το φεστιβάλ συνδυάζει παραδοσιακές και σύγχρονες γεύσεις, live cooking shows, εκθέσεις γαστρονομικών προϊόντων και πολυπολιτιστικά δρώμενα, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν τις πιο όμορφες γωνιές του Πειραιά.

Το φεστιβάλ αποτελεί επίσης ένα δυναμικό μέσο προβολής της πόλης μας, αναδεικνύοντας τον Πειραιά ως γαστρονομικό προορισμό με διεθνή χαρακτήρα. Μέσα από τη συμμετοχή κορυφαίων chefs και μάστερ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και την παρουσία παραγωγών από όλη τη χώρα, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει αυθεντικές γεύσεις, καινοτόμες δημιουργίες και να ζήσει στιγμές που συνδυάζουν γεύση, πολιτισμό και ψυχαγωγία.

Προσκαλώ τους Πειραιώτες και όχι μόνο, να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή γεύσεων και δημιουργίας, να απολαύσουν τη θαλασσινή κουζίνα μας, να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον Πειραιά, την γαστρονομική του ταυτότητα, την παράδοση και τη ζωντάνια του».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, Ανδριάνα Ζαρακέλη, τόνισε: «Το γαστρονομικό αποτύπωμα της πόλης μας, είναι κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας και ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία προβολής και ανάδειξης της ταυτότητας του Πειραιά. Μέσα από το “Piraeus Taste Festival” αναδεικνύουμε τον πλούτο της θαλασσινής παράδοσης, τις δημιουργίες κορυφαίων σεφ και ταυτόχρονα τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις που συνθέτουν το μοναδικό αποτύπωμα του Πειραιά. Το γαστρονομικό φεστιβάλ αποτελεί γέφυρα που συνδέει την παράδοση με την καινοτομία, ενισχύει την εξωστρέφεια της πόλης και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία. Καλούμε όλους τους Πειραιώτες και τους επισκέπτες να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή θαλασσινών γεύσεων, που προβάλλει τον Πειραιά διεθνώς ως μια ζωντανή, βιώσιμη και ανοιχτή πόλη, έτοιμη να προσφέρει εμπειρίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επισκέπτη».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναλυτικά έχει ως εξής:

· TASTE OF PIRAEUS– τελετή έναρξης «PIRAEUS TASTE FESTIVAL, Sea Food and More»

· ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ

· Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 19:00

Το γαστρονομικό ταξίδι ξεκινά σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης μας, το Μικρολίμανο, σε μια λαμπερή βραδιά γεμάτη γεύσεις, αρώματα και ζωντανές εμπειρίες. Πειραιώτες και επισκέπτες θα απολαύσουν εντυπωσιακά live cooking shows, εμπνευσμένα από τη θαλασσινή ταυτότητα του Πειραιά.

Η βραδιά κορυφώνεται με την μοναδική παρουσία του βραβευμένου με 2 αστέρια Michelin, chef Θάνου Φέσκου που θα δημιουργήσει μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις, αναδεικνύοντας την ελληνική δημιουργικότητα και καινοτομία.

Η ατμόσφαιρα θα ντυθεί μουσικά απ’ το κουαρτέτο βιολιών Enchord String Quartet, που θα συνοδεύσει τη βραδιά με ήχους υψηλής αισθητικής.

· ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ

· ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

· Παρασκευή 26- Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 26/09

Μοναδικές συνταγές, με live cooking shows και γευστική δοκιμή εκλεκτών εδεσμάτων θα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι, στην πλατεία Κοραή, σε συνδυασμό με προβολή αγαπημένων κινηματογραφικών ταινιών, στο υπαίθριο σινεμά της πλατείας.

19:30 - Live cooking show και γευστική δοκιμή με έμπνευση από την ιταλική κουζίνα από τον καταξιωμένο chef Αλέξανδρο Παπανδρέου.

20:30 - Προβολή κινηματογραφικής ταινίας: Eat, Pray, Love με τους: Τζούλια Ρόμπερτς, Τζέιμς Φράνκο, Χαβιέ Μπαρδέμ

Σάββατο 27/9

19:30 - Live cooking show και γευστική δοκιμή με δημιουργίες υψηλής ζαχαροπλαστικής από τον pastry chef Χρήστο Βέργαδο.

20:30 - Προβολή παιδικής κινηματογραφικής ταινίας: Kung Fu Panda 4

· ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

· ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

· Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 11:00-14:00

·Συμμετέχουν : Βιετνάμ, Ινδονησία, Καζακστάν, Κίνα, Παναμάς, Ρουμανία

Μια πολυεθνική γαστρονομική εκδήλωση με γευσιγνωσία και διαδραστικά δρώμενα για όλες τις ηλικίες, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 11:00, στην πλατεία Κοραή.

Έξι chefs, σε συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τις πρεσβείες του Βιετνάμ, της Ινδονησίας, του Καζακστάν, της Κίνας, του Παναμά & της Ρουμανίας, μας προτείνουν γαστρονομικές δημιουργίες με μοναδικές εξωτικές γεύσεις από τις πατρίδες τους, χρησιμοποιώντας τεχνικές και μυστικά της παραδοσιακής τους κουζίνας.

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα, παραδοσιακές χορευτικές και μουσικές παραστάσεις από τις συμμετέχουσες χώρες, θα ζωντανέψουν την κουλτούρα και τα έθιμά τους. Καλλιτέχνες με παραδοσιακές φορεσιές θα παρουσιάσουν εντυπωσιακούς χορούς και μουσικά σύνολα, δημιουργώντας μια ζεστή και πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα.

· ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΠΑΡΟΥ

· Όρμος Αφροδίτης, Πειραϊκή

· Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 20:30

Η Πειραϊκή τιμά την παράδοσή της και προσκαλεί όλους στη μεγάλη «Γιορτή του Σπάρου», ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι που αναβιώνει την παλιά γιορτή των ψαράδων της περιοχής. Η εκδήλωση πραγματοποιείται το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στον Όρμο Αφροδίτης, στο πλαίσιο του Piraeus Taste Festival: Sea Food and More, σε συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Όμιλο Ερασιτεχνών Αλιέων «Ο Άγιος Νικόλαος». Στην εκδήλωση συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Όμιλος «Δωδώνη».

Στα κάρβουνα θα ψηθούν φρέσκα ψάρια, συνοδευμένα από παραδοσιακούς μεζέδες και άφθονο κρασί, για να τα απολαύσουν οι Πειραιώτες και οι επισκέπτες της πόλης.

Το κέφι θα απογειώσει ένα μεγάλο παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι, με ζωντανή μουσική από τον Ματθαίο Γιαννούλη και την Μαρία Νομικού μαζί με μια ομάδα σπουδαίων μουσικών, σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, τραγούδι και θάλασσα!

· KIDS COOKING PARTY

· Πλατεία Κοραή

· Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 11:00 – 14:00

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, η πλατεία Κοραή μεταμορφώνεται σε ένα χαρούμενο εργαστήριο γεύσεων! Τα παιδιά θα γνωρίσουν τα υλικά της κουζίνας και θα μάθουν τη σωστή χρήση τους μέσα από ένα ταξίδι παιχνιδιού και δημιουργίας. Διαδραστικές δραστηριότητες, διαγωνισμοί, παιχνίδια και υπέροχα δώρα υπόσχονται μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη γεύση και χαρά! Μαζί τους ο chef Χρήστος Μοίρας.

*Η συμμετοχή στα παιδικά εργαστήρια θα πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας.

· ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ

· Πλατεία Παπανικολή, Μαρίνα Ζέας

· Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30

Η αυθεντική κρητική γαστρονομική παράδοση, έρχεται στη «Γιορτή της Τσικουδιάς», σε συνεργασία του Δήμου Πειραιά με την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στη Μαρίνα Ζέας. Μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, αρώματα και μουσική, με τον σπουδαίο εκπρόσωπο της κρητικής παράδοσης Μανώλη Κονταρό, σε μια γιορτή που αναδεικνύει τη γαστρονομία ως στοιχείο πολιτισμού, φιλοξενίας και κεφιού. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία απόσταξης μέσα από τα παραδοσιακά ρακοκάζανα, να απολαύσουν άφθονη τσικουδιά, αλλά και να γευτούν δωρεάν μεζέδες και αυθεντικά κρητικά εδέσματα, που θα μαγειρευτούν επιτόπου.

· PIRAEUS TASTE FAIR

· Πασαλιμάνι

· Παρ 26/09 - Κυρ 05/10 | 19:00

· Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 22:00

· Εγκαίνια: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 19:00

Το Πασαλιμάνι μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη γιορτή ξεχωριστών γεύσεων από όλη την Ελλάδα, φιλοξενώντας το «Piraeus Taste Fair», από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Μια μοναδική έκθεση αφιερωμένη στις γεύσεις της χώρας μας με παραδοσιακά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, εκλεκτά delicatessen και gourmet προτάσεις & ελληνικά superfoods που κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στη σύγχρονη διατροφή.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν ανάμεσα σε αρώματα, γεύσεις και ιδιαίτερες πρώτες ύλες, να γνωρίσουν παραγωγούς, να δοκιμάσουν αυθεντικές δημιουργίες και να ανακαλύψουν νέες γαστρονομικές εμπειρίες.

Το 4ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ «PIRAEUS TASTE FESTIVAL, Sea Food and More» διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης "Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά" του Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027"από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού.

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Προγράμματος "Αττική" 2021-2027 μέσω της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά. Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν.