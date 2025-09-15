Μεσολόγγι: Διαγωνισμός εκμίσθωσης δημοτικού ιχθυοτροφείου με δυνατότητα εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ενέκρινε τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού ιχθυοτροφείου Ανατολικής και Διαύλου Κλείσοβας του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου -Αιτωλικού με τις εγκαταστάσεις του.

Σκοπός είναι η βιώσιμη και αειφόρος αλιευτική εκμετάλλευση και η καλύτερη αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων, με γνώμονα τη διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη στήριξη της αλιευτικής παράδοσης.

Σύμφωνα με απόφαση του 1983 η χρήση του Ιχθυοτροφείου παραχωρήθηκε στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Αρχικά λειτούργησε ως «ίδια εκμετάλλευση» και το 1987 ιδρύθηκε Δημοτική επιχείρηση για το σύνολο της λιμνοθάλασσας η οποία το 1991 πτώχευσε. Από τότε οι δύο επιμέρους λιμνοθάλασσες της Κλείσοβας, δηλ. η κυρίως Κλείσοβα (ή δυτική Κλείσοβα) και η Βορείου και Διαύλου Κλείσοβας (ή Ανατολική Κλείσοβα) εκμισθώνονται με δημοπρασία. Η λιμνοθάλασσα της Βορείου και Διαύλου Κλείσοβας (ή Ανατολική Κλείσοβα) εκμισθώνεται από τον Δήμο.

Η διακήρυξη απευθύνεται σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση εκμίσθωσης με δημοπρασία, η διάρκεια της μίσθωσης είναι 10 έτη. Στην περίπτωση εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, η εκμίσθωση είναι 5 έτη. Η μίσθωση όπως προαναφέρθηκε γίνεται με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση του μισθίου. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα οι μισθωτές να έχουν εισόδημα από τα ιχθυοτροφεία, πέραν της εμπορίας της αλιευτικής παραγωγής και από την εναλλακτική τουριστική δραστηριότητα, οδηγώντας έτσι και σε παράλληλη ανάπτυξη της τοπικής οικοτεχνίας για τα αλιευτικά προϊόντα. Ο μισθωτής υποχρεούται να εκμεταλλεύεται το ιχθυοτροφείο επιμελώς και σύμφωνα με τον προορισμό του, να προστατεύει τον ιχθυολογικό πλούτο και το περιβάλλον, τηρώντας τους της νομοθεσίας. Επίσης, ο μισθωτής μπορεί να κατασκευάζει νέα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της ορθολογικής αλιευτικής διαχείρισης του ιχθυοτροφείου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Σε περίπτωση μίσθωσης σε αλιευτικό συνεταιρισμό με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των αλιευμάτων του μισθωμένου ιχθυοτροφείου που αλιεύονται από τον μισθωτή αλιευτικό συνεταιρισμό. Σε κάθε περίπτωση, το ετήσιο μίσθωμα δεν θα είναι κατώτερο του ποσού 1.912,50 ευρώ, το οποίο μπορεί να αναθεωρείται, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της σχετικής Επιτροπής Ελέγχου Μισθωμένων Ιχθυοτρόφων Υδάτων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, εφόσον πιστοποιηθεί ότι συνέτρεξαν κλιματολογικές ή περιβαλλοντικές κρίσεις μεγάλης κλίμακας και εξαιτίας αυτών η παραγωγή μειώθηκε πέραν της ελάχιστης.

Σε περίπτωση δημοπρασίας, η οποία θα διενεργηθεί εφόσον έχει δηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός, συνεταιρισμούς, το ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται από το μέγιστο προσφερόμενο στην δημοπρασία. Ως τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 4.590 ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 10%, της μέσης ετήσιας εκτιμώμενης αξίας, όπως προκύπτει από σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της ιχθυοτροφικής εκμετάλλευσης. Η ελάχιστη αποδεκτή επιπλέον προσφορά είναι 200 ευρώ.