Athens Riviera Seafront Experience: Κινηματογράφηση για τουριστική προώθηση της Αττικής

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε., εξασφάλισε άδεια αεροκινηματογράφησης και κινηματογράφησης από το Υπουργείο Πολιτισμού, για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο των δράσεων με τίτλο «Athens Riviera Seafront Experience» και «Athens to the Islands: Ανοιξιάτικη και Φθινοπωρινή Απόδραση» για την τουριστική προώθηση της Αττικής.

Ειδικότερα, η κινηματογράφηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους εξής αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία:

Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Θέατρο Διονύσου, Χορηγικό Μνημείο του Θρασύλλου, Αρχαία Αγορά-Άρειο Πάγο, Βιβλιοθήκη Αδριανού, Ολυμπιείο, Πύλη Αδριανού, Παναθηναϊκό Στάδιο - Καλλιμάρμαρο, Αναφιώτικα.

Αρχοντικό/ Μουσείο Παύλου Κουντουριώτη στην Ύδρα, Αρχαία Τείχη, Ηετιώνεια Πύλη, Αρχαίο θέατρο Ζέας στον Πειραιά, Ναός Αφαίας, Ναός του Απόλλωνα στην Αίγινα, Ναός Απόλλωνος Ζωστήρα στη Βουλιαγμένη.

Αρχαιολογικό χώρο Σουνίου

Σημειώνεται ότι για την αεροκινηματογράφηση με την χρήση drone πρέπει να ζητηθεί έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και να εξασφαλιστεί η άδεια των αρμόδιων στρατιωτικών αρχών.

Επίσης, η αεροκινηματογράφηση με χρήση drone θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των περιφραγμένων αρχαιολογικών χώρων, σε ώρες που θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τους υπευθύνους υπαλλήλους και σε χρονικές περιόδους με χαμηλή επισκεψιμότητα για λόγους ασφαλείας.

Όσον αφορά στην ασφάλεια των μνημείων, ο μηχανισμός θα πρέπει να κρατά σταθερή απόσταση 30 τουλάχιστον μέτρων από οποιοδήποτε μνημείο στην οριζόντιο και να πετά σε ύψος 70 τουλάχιστον μέτρων.

Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται η αεροκινηματογράφηση στον Άρειο Πάγο και την Πύλη Αδριανού, σημεία προσβάσιμα σε όλη διάρκεια του 24ώρου, για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών και των διερχομένων.

Επιπλέον, η κινηματογράφηση στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού επιτρέπεται μόνο από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και τη λεγόμενη πλατεία Ηρωδείου (εξωτερικές λήψεις) και όχι στο εσωτερικό του μνημείου, καθώς κατά την επιθυμητή χρονική περίοδο το μνημείο τελεί υπό καθεστώς προσωρινής χρήσης από το Φεστιβάλ Αθηνών.

Τέλος, δεν επιτρέπεται η κινηματογράφηση, αεροκινηματογράφηση και υποβρύχια κινηματογράφηση μη δημοσιευμένων μνημείων.