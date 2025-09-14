Η DKG Development ολοκλήρωσε έργα ανακατασκευής στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου
14 Sep 2025, 09:20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η DKG Development, εταιρεία με εμπειρία στην ανάπτυξη ακινήτων και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, σε συνέχεια της αναβάθμισης της Τοπικής Μονάδας Υγείας Δ. Μοσχάτου, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη, που υλοποίησε το 2024, ολοκλήρωσε πρόσφατα έργα αναβάθμισης στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Η DKG Development ανέλαβε την υλοποίηση των παρεμβάσεων, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός εμβληματικού δημόσιου κτηρίου. Η παρέμβαση και αυτή θα υλοποιηθεί, ως δωρεά, με κάλυψη όλων των απαιτούμενων δαπανών από την εταιρεία τόσο σε επίπεδο μελετών όσο και κατασκευής, υλικών και εργασιών. Στόχος είναι η αναβάθμιση ενός κτιρίου -συμβόλου της δημοκρατικής λειτουργίας και της καθημερινότητας των πολιτών.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτυπώνει τη δέσμευση της DKG Development να επιστρέφει αξία στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Μέσα από την ανακατασκευή και αξιοποίηση εμβληματικών κτηρίων που χρήζουν ανακαίνισης και ανάδειξης και τη συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύει την τοπική κοινωνία, να αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών και να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τον Δήμο. Παράλληλα, η DKG Development συνεχίζει να επενδύει σε νέες κατασκευές στην περιοχή, στηρίζοντας ενεργά την ανάπτυξη του Δήμου.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DKG Development, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς, η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο σε νέες επενδύσεις αλλά και στην προσφορά προς την τοπική κοινωνία. Το Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πολίτες και θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να συμβάλουμε στην αναβάθμισή του».
