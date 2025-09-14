Κατοχυρώθηκε το «Ελαιόλαδο Κρήτη» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)
14 Sep 2025, 08:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την ονομασία «Ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτη / Kriti PGI», επισφραγίζοντας τις πολυετείς προσπάθειες της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και τους παραγωγούς.
Με την κατοχύρωση αυτή:
- Το ελαιόλαδο πρέπει να παράγεται και να τυποποιείται αποκλειστικά στην Κρήτη.
- Διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και η ταυτότητά του διεθνώς.
- Οι καταναλωτές αποκτούν εγγύηση ποιότητας.
- Οι παραγωγοί και οι τοπικές επιχειρήσεις ενισχύονται οικονομικά.
- Το προϊόν προστατεύεται από απομιμήσεις και παραπλάνηση.
«Πρόκειται για ιστορική στιγμή για την Κρήτη, για τους ανθρώπους της ελιάς και για την ποιότητα που παράγει ο τόπος μας» τόνισε η Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά της σε όλους όσοι εργάστηκαν επί επτά χρόνια για το αποτέλεσμα.
