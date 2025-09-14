Κατοχυρώθηκε το «Ελαιόλαδο Κρήτη» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

Με τα μάτια του ξεναγού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την ονομασία «Ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτη / Kriti PGI», επισφραγίζοντας τις πολυετείς προσπάθειες της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και τους παραγωγούς.

Με την κατοχύρωση αυτή:

Το ελαιόλαδο πρέπει να παράγεται και να τυποποιείται αποκλειστικά στην Κρήτη.

Διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και η ταυτότητά του διεθνώς.

Οι καταναλωτές αποκτούν εγγύηση ποιότητας.

Οι παραγωγοί και οι τοπικές επιχειρήσεις ενισχύονται οικονομικά.

Το προϊόν προστατεύεται από απομιμήσεις και παραπλάνηση.

«Πρόκειται για ιστορική στιγμή για την Κρήτη, για τους ανθρώπους της ελιάς και για την ποιότητα που παράγει ο τόπος μας» τόνισε η Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά της σε όλους όσοι εργάστηκαν επί επτά χρόνια για το αποτέλεσμα.