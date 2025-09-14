Κατοχυρώθηκε το «Ελαιόλαδο Κρήτη» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

14 Sep 2025, 08:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Κατοχυρώθηκε το «Ελαιόλαδο Κρήτη» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

Επενδύσεις
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε  την ονομασία «Ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτη / Kriti PGI», επισφραγίζοντας τις πολυετείς προσπάθειες της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και τους παραγωγούς.

Με την κατοχύρωση αυτή:

  • Το ελαιόλαδο πρέπει να παράγεται και να τυποποιείται αποκλειστικά στην Κρήτη.
  • Διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και η ταυτότητά του διεθνώς.
  • Οι καταναλωτές αποκτούν εγγύηση ποιότητας.
  • Οι παραγωγοί και οι τοπικές επιχειρήσεις ενισχύονται οικονομικά.
  • Το προϊόν προστατεύεται από απομιμήσεις και παραπλάνηση.

«Πρόκειται για ιστορική στιγμή για την Κρήτη, για τους ανθρώπους της ελιάς και για την ποιότητα που παράγει ο τόπος μας» τόνισε η Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά της σε όλους όσοι εργάστηκαν επί επτά χρόνια για το αποτέλεσμα.

