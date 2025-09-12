Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Πρόσκληση για συμμετοχή επιχειρήσεων σε προωθητική δράση της Aegean
12 Sep 2025, 12:44 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η Aegean και η θυγατρική της εταιρεία Olympic Air αναμένεται να λανσάρουν μια νέα, καινοτόμα ενέργεια κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να προσφέρουν στις πτήσεις τοπικά προϊόντα από επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Με την παρούσα πρόσκληση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας- Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων) καλεί τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση. Μια δράση η οποία εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την προβολή και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων της μακεδονικής γης, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των προϊόντων της περιοχής, την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την προβολή της ξεχωριστής γαστρονομικής ταυτότητας του τόπου.
Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
- Σνακ αλμυρά ή γλυκά
- Ατομικά συσκευασμένα
- Βάρος περίπου 25 γρ.
- Διατήρηση σε συνθήκες ξηρής αποθήκης
- Προϊόντα ανθεκτικά στη θραύση
- Προϊόντα που μπορεί να έχουν επικάλυψη ζάχαρης ή άλλου συστατικού παρακαλούμε να προτείνετε κάτι εναλλακτικό χωρίς αυτή την επικάλυψη (για παράδειγμα λουκούμια χωρίς τη ζάχαρη άχνη)
- Καθώς η συνεργασία αφορά σε ενέργεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής τυχόν υπολειπόμενης ποσότητας προϊόντων στο τέλος του τετράμηνου
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη δράση παρακαλούμε να αποστείλουν τη συνημμένη αίτηση συμπληρωμένη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις g.karali@pkm.gov.gr και dao@pkm.gov.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Χριστίνα Γερμανάκου τηλ:0030 2103550772, e-mail: c.germanacou@aegeanair.com.
Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr) επισυνάπτεται η αίτηση για τις επιχειρήσεις.
