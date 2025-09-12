Δήμαρχος Κύθνου: "Το νησί έχει γίνει πλέον τουριστικός προορισμός"
12 Sep 2025, 09:40 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στην Κύθνο εξέφρασε ο δήμαρχος του νησιού, Σταμάτης Γαρδέρης, μιλώντας στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη Κυκλάδων. Όπως τόνισε, η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με τους επισκέπτες να επιλέγουν πλέον την Κύθνο ως αυτόνομο και συνειδητό προορισμό, και όχι ως έναν «ενδιάμεσο σταθμό».
«Από αυστηρά 40ήμερη σεζόν που είχαμε κάποτε, σήμερα μιλάμε για τουριστική κίνηση που αγγίζει τις 100 μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, επισημαίνοντας την ποιοτική αναβάθμιση που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε καταλύματα και εστίαση.
Παρά τη θετική εικόνα, ο κ. Γαρδέρης υπογράμμισε ότι η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί πιέσεις στις υποδομές. Ειδικότερα, στάθηκε στα ζητήματα επάρκειας νερού και διαχείρισης απορριμμάτων, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό και έργα που θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Μας ανησυχεί το κατά πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την αυξημένη ζήτηση χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων», ανέφερε.
Ο δήμαρχος κάλεσε σε συνεργασία δήμου, Περιφέρειας και πολιτείας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις και να καθοριστεί η φέρουσα ικανότητα του νησιού. «Να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας δυνατότητες και να δράσουμε ανάλογα», σημείωσε.
