Δήμος Κάσου: Σχέδιο αξιοποίησης των παραδοσιακών ανεμόμυλων για ενέργεια και τουρισμό

Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των παραδοσιακών ανεμόμυλων του νησιού, με στόχο τόσο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. Η μελέτη, που θα ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, θα καταγράψει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την επισκευή και λειτουργία των υφιστάμενων ανεμόμυλων, καθώς και για την κατασκευή νέων, κατάλληλων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα φιλικών προς τον επισκέπτη.

Στο πλαίσιο της μελέτης θα αξιολογηθούν οι σήμερα ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού. Θα γίνει αναφορά στους τρόπους παραγωγής ενέργειας, στο κόστος που επωμίζονται οι καταναλωτές και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, θα καταγραφούν οι υφιστάμενοι ανεμόμυλοι, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι δυνατότητες επισκευής τους, ενώ θα χαρτογραφηθούν οι κατάλληλοι χώροι για την εγκατάσταση νέων ανεμόμυλων, αξιοποιώντας μετρήσεις της έντασης του ανέμου ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγική λειτουργία τους.

Η μελέτη θα εξετάσει επίσης τη μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόμενα 20 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη την ηλεκτροκίνηση οχημάτων και σκαφών, τη θέρμανση κτιρίων και τη λειτουργία εργαστηρίων. Ειδική πρόβλεψη θα γίνει για την αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου των ανεμόμυλων ως χώροι διαμονής, συνδυάζοντας την παραγωγή ενέργειας με τουριστική δραστηριότητα. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενισχύσει την προβολή του νησιού και να επιταχύνει την απόσβεση της επένδυσης.

Οι βασικές προτεραιότητες της πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα οφέλη της επισκευής και κατασκευής ανεμόμυλων, καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλη τη διαδικασία κατασκευής, επισκευής και συντήρησης. Η μελέτη αναμένεται να θέσει τις βάσεις για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που συνδέει την παράδοση, την αειφόρο ενέργεια και την τουριστική ανάπτυξη στην Κάσο.

Από το αλεύρι στην ενέργεια: Η ιστορία των ανεμόμυλων της Κάσου

Οι ανεμόμυλοι της Κάσου αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της νησιωτικής αρχιτεκτονικής και της παραδοσιακής οικονομίας. Χτίστηκαν κυρίως τον 18ο και 19ο αιώνα και χρησιμοποιούνταν για την άλεση σιτηρών, αξιοποιώντας την ισχυρή μελτεμιώδη άνεμο του Αιγαίου. Οι κυλινδρικές κατασκευές με ξύλινα φτερά και εσωτερικούς μηχανισμούς από πέτρα και ξύλο, όχι μόνο κάλυπταν τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά σήμερα αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό στοιχείο. Η συντήρηση και η επαναλειτουργία τους για παραγωγή ενέργειας και διαμονή αναδεικνύουν την Κάσο ως νησί που συνδυάζει παράδοση και καινοτομία.