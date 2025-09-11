Μεγαλόπολη: Έκτακτη αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης λόγω λειψυδρίας

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης για το 2025, επικαλούμενος την οξεία λειψυδρία που πλήττει την περιοχή και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων εξοικονόμησης.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης, το φαινόμενο της λειψυδρίας αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο φέτος εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο. Εκτός από τις μειωμένες βροχοπτώσεις, σημαντικό ρόλο παίζει και η αλόγιστη χρήση του πόσιμου νερού για άρδευση, πλύσιμο οχημάτων, πεζοδρομίων και άλλες μη απαραίτητες χρήσεις, παρά τις αυστηρές συστάσεις του Δήμου από την αρχή του καλοκαιριού.

Η παρατεταμένη υπερκατανάλωση, σε συνδυασμό με τη χαμηλή διαθεσιμότητα αποθεμάτων, θέτει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη υδροδότηση τόσο περιοχών που υδρεύονται από επιφανειακά ύδατα όσο και εκείνων που εξαρτώνται από γεωτρήσεις. Παράλληλα, αυξάνει το λειτουργικό κόστος της υπηρεσίας ύδρευσης, με το κόστος ενέργειας να φτάνει τα 0,50€ ανά κυβικό και το συνολικό κόστος παροχής να ξεπερνά τα 1,40€ ανά κυβικό.

Η νέα κλιμακωτή τιμολόγηση

Η αναπροσαρμογή εισάγει αυστηρότερη κλιμάκωση, με χαμηλότερες τιμές για οικιακούς καταναλωτές που κάνουν συνετή χρήση και υψηλές χρεώσεις για την υπερκατανάλωση. Ενδεικτικά, για την οικιακή χρήση:

· 0–80 κ.μ.: 0,60€/κ.μ.

· 81–130 κ.μ.: 0,80€/κ.μ.

· 131–200 κ.μ.: 1,30€/κ.μ.

· 201–280 κ.μ.: 2,50€/κ.μ.

· 281–350 κ.μ.: 4,50€/κ.μ.

· 351 κ.μ. και άνω: 9,00€/κ.μ.

Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, τα τέλη διαμορφώνονται σε 0,90€/κ.μ. έως 200 κυβικά και 1,45€/κ.μ. για μεγαλύτερη κατανάλωση.

Κοινωνικές εκπτώσεις

Διατηρούνται οι μειώσεις για ευάλωτες ομάδες: 50% για πολύτεκνους, άπορους και ΑμεΑ, και 20% για τρίτεκνους, μόνο για την αξία κατανάλωσης και για μία παροχή ανά δικαιούχο.

Στόχος η ορθολογική χρήση και όχι η αύξηση εσόδων

Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει ότι η αναπροσαρμογή δεν αποσκοπεί στην αύξηση των εσόδων, αλλά στην αποτροπή σπατάλης και την προστασία των υδάτινων πόρων. Οι χαμηλοί και μεσαίοι καταναλωτές θα δουν ελάχιστη επιβάρυνση, ενώ οι μεγάλες καταναλώσεις θα χρεώνονται αναλογικά περισσότερο, ώστε να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση στους συνετούς χρήστες.