Αποφάσεις για παρατάσεις μισθώσεων ακινήτων σε Χαλκιδική, Ξυλόκαστρο, Μέτσοβο, Ρέθυμνο
11 Sep 2025, 08:40 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για παρατάσεις μισθώσεων ακινήτων στην Χαλκιδική, στο Ξυλόκαστρο, στο Μέτσοβο και στο Ρέθυμνο.
Αναλυτικά, η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστική Αξιοποίηση Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη αποφάσισε την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου ΄΄Πράσινο Χωριό΄΄ στην Αρναία Χαλκιδικής στην εταιρεία Κεχαγιά Γεώργιου & ΣΙΑ ΕΕ, για 12 έτη δηλαδή μέχρι 19-10-2039 με μηνιαίο μίσθωμα 1.867,50 ευρώ μηνιαίως σταθερό από 19-10-2027. Η μίσθωση αφορά σε ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία που τρέχει την λειτουργία του πρόκειται να αναβαθμιστεί.
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης αποφάσισε την παράταση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου με μισθωτή την εταιρεία «MARE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» έως τις 13-2-2027. Το ακίνητο είχε εκμισθώσει προκειμένου να χρησιμοποιήσει ως κατάστημα εστίασης.
Ο δήμος Ρεθύμνου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποφάσισαν την παράταση σύμβασης χρησιδανείου που αφορά στην παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης της πρώην ξενοδοχειακής μονάδας ΞΕΝΙΑ, η οποία βρίσκεται στην πόλη του Ρεθύμνου. Η ξενοδοχειακή μονάδα είναι ιδιοκτησίας του δήμου και έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη στέγαση των φοιτητών του. Αρχικά με σύμβαση που είχε υπογραφεί τον Μάρτιο του 2019 η ξενοδοχειακή μονάδα είχε παραχωρηθεί για 50 χρόνια. Με τη νέα απόφαση συμφωνήθηκε η παράταση του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου διάρκειας του χρησιδανείου για επιπλέον 10 χρόνια, ώστε να ανέλθει συνολικά στα 60 χρόνια από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης. Έτσι, με τη νέα συμφωνία η σύμβαση χρησιδανείου θα έχει διάρκεια μέχρι τον Μάρτιο του 2079.
Εξάλλου, ο Δήμος Μετσόβου αποφάσισε την παράταση της μίσθωσης του Μουσείου Υδροκίνησης που βρίσκεται στο Ανθοχώρι Μετσόβου από τη λήξη της υφιστάμενης μίσθωσης, δηλαδή από τις 15.8.2027 για 25 χρόνια , με μηνιαίο μίσθωμα 250 ευρώ και τον έλεγχο σε 10 χρόνια από την παράταση της μίσθωσης από το Δήμο της ολοκλήρωσης του επενδυτικού πλάνου που έχει κατατεθεί και πρόκειται να υλοποιηθεί.
