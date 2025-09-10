Η Κρήτη πρωτοστατεί στην πράσινη μετάβαση στο Rethink Cities Summit

Η Περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για την κλιματική ουδετερότητα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Αναστασάκη, να συμμετέχει ενεργά στο Rethink Cities Summit. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο κ. Αναστασάκης παρουσίασε την εμπειρία της Κρήτης σε μεγάλα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και τις στρατηγικές που εφαρμόζει η Περιφέρεια για την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκε η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως βασικά εργαλεία για τη δημιουργία πόλεων και περιφερειών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και υψηλή ποιότητα ζωής.

Καινοτομία και βέλτιστες πρακτικές από την Ευρώπη

Στη διάρκεια της συνόδου παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα από ευρωπαϊκές πόλεις, όπως:

Lappeenranta (Φινλανδία): Απανθρακοποίηση μέσω συστημάτων τηλεθέρμανσης.

Lund (Σουηδία): Ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος μέσω του έργου EnergyNet.

Όσλο (Νορβηγία): Κατασκευές μηδενικών εκπομπών.

Ελσίνκι (Φινλανδία): Υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά.

Essex (Ην. Βασίλειο): Πρόγραμμα “Solar Together Essex” για συλλογική μετάβαση σε καθαρή ενέργεια.

Τεχνικές επισκέψεις στη δανική πόλη Sønderborg ανέδειξαν πρωτοποριακές εφαρμογές, όπως νοσοκομείο που αξιοποιεί την πλεονάζουσα θερμότητα για την κοινότητα και κοινωνικές κατοικίες που μείωσαν την κατανάλωση ενέργειας κατά 27% μέσω στοχευμένων αναβαθμίσεων.

Η συμμετοχή της Κρήτης στο Rethink Cities Summit εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας να αντλεί διεθνή τεχνογνωσία και να την προσαρμόζει τοπικά, με στόχο οι πόλεις του νησιού να πρωτοστατήσουν στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, αξιοποιώντας την καινοτομία, την τεχνολογία και τις στρατηγικές συνεργασίες.