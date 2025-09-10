Η Κρήτη πρωτοστατεί στην πράσινη μετάβαση στο Rethink Cities Summit
10 Sep 2025, 10:54 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η Περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για την κλιματική ουδετερότητα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Αναστασάκη, να συμμετέχει ενεργά στο Rethink Cities Summit. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο κ. Αναστασάκης παρουσίασε την εμπειρία της Κρήτης σε μεγάλα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και τις στρατηγικές που εφαρμόζει η Περιφέρεια για την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας.
Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκε η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως βασικά εργαλεία για τη δημιουργία πόλεων και περιφερειών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και υψηλή ποιότητα ζωής.
Καινοτομία και βέλτιστες πρακτικές από την Ευρώπη
Στη διάρκεια της συνόδου παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα από ευρωπαϊκές πόλεις, όπως:
- Lappeenranta (Φινλανδία): Απανθρακοποίηση μέσω συστημάτων τηλεθέρμανσης.
- Lund (Σουηδία): Ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος μέσω του έργου EnergyNet.
- Όσλο (Νορβηγία): Κατασκευές μηδενικών εκπομπών.
- Ελσίνκι (Φινλανδία): Υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά.
- Essex (Ην. Βασίλειο): Πρόγραμμα “Solar Together Essex” για συλλογική μετάβαση σε καθαρή ενέργεια.
Τεχνικές επισκέψεις στη δανική πόλη Sønderborg ανέδειξαν πρωτοποριακές εφαρμογές, όπως νοσοκομείο που αξιοποιεί την πλεονάζουσα θερμότητα για την κοινότητα και κοινωνικές κατοικίες που μείωσαν την κατανάλωση ενέργειας κατά 27% μέσω στοχευμένων αναβαθμίσεων.
Η συμμετοχή της Κρήτης στο Rethink Cities Summit εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας να αντλεί διεθνή τεχνογνωσία και να την προσαρμόζει τοπικά, με στόχο οι πόλεις του νησιού να πρωτοστατήσουν στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, αξιοποιώντας την καινοτομία, την τεχνολογία και τις στρατηγικές συνεργασίες.
διαβάστε ακόμα
- Σαντορίνη: Nέα «ασπίδα προστασίας» απέναντι στις φυσικές προκλήσεις 10/09 | 10:26
- Δήμος Πάρου: Το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό 10/09 | 09:04
- Θεσσαλονίκη: Νέα ειδική διαδρομή τουριστικού λεωφορείου φέρνει την πόλη πιο κοντά στους επισκέπτες 10/09 | 08:39
- AthensNomadFest 2025: Η Αθήνα υποδέχεται ξανά τους ψηφιακούς νομάδες 07/09 | 06:53
- Οκτώβριος στη Χίο: Ζήσε, Γεύσου, Ανακάλυψε 05/09 | 13:19
- Οι «Στέρνες» των Λευκών Ορέων, ένας υπόγειος θησαυρός που αναδεικνύεται 05/09 | 18:55
- Επίσκεψη του Wanderlust Travel Magazine στη Σαντορίνη 05/09 | 14:46
- Ρεκόρ εσόδων και αφίξεων για τα ξενοδοχεία της Κρήτης το 2025 | Ο Ν.Χαλκιαδάκης στο Tornos News 05/09 | 06:05
- +7% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο Ηράκλειο τον Αύγουστο – Αναλυτικά οι εθνικότητες 05/09 | 06:10
- Η Πάρος συνεχίζει να προσελκύει Έλληνες και ξένους επισκέπτες και το φθινόπωρο 04/09 | 12:24
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ξενία Κύθνου: Θα ξεμπλοκάρει το μεγάλο project; 09.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola 09.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 ΕΛΙΜΕ: Συνεδρίαση και συνάντηση με Α. Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη των Ελληνικών λιμένων 09.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ
- 5 Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 6 Α. Τζιτζικώστας από ΔΕΘ: Να αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο του τουρισμού - Αν δεν τον διαχειριστούμε σωστά κινδυνεύει 09.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 7 Ο Γενικός Διευθυντής στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης 09.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 8 ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 9 Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως για μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα κράτη-μέλη έως το 2030 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Ξενοδοχεία: «Μάχη» για το food waste στον πρωινό μπουφέ – Τι αλλάζουν οι μεγάλες αλυσίδες 09.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ