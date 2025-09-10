Σαντορίνη: Nέα «ασπίδα προστασίας» απέναντι στις φυσικές προκλήσεις

Η Σαντορίνη αποκτά νέα «ασπίδα προστασίας» απέναντι στις φυσικές προκλήσεις, με έργα στα πρανή ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Όπως επισημαίνει, οι πρώτες άμεσες παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν έγκαιρα, προκειμένου να απελευθερωθούν κρίσιμες τουριστικές περιοχές και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του νησιού κατά τη φετινή σεζόν. Παράλληλα, δημοπρατήθηκε δεύτερο έργο, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Φυσικών Καταστροφών, το οποίο μπαίνει σε φάση υλοποίησης.

Η σχετική εργολαβική σύμβαση υπεγράφη και τα έργα ξεκινούν εντός Σεπτεμβρίου, με στόχο να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου. Ο κ. Χατζημάρκος εξήγησε ότι δεν ήταν εφικτό να προχωρήσουν οι εργασίες τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ώστε να μην διαταραχθεί η τουριστική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει και τρίτη, ακόμη μεγαλύτερης κλίμακας παρέμβαση. «Η διοίκηση δεν πρέπει να κλαίγεται αλλά να ξεπερνά κάθε φορά τα όρια και να βρίσκεται εκεί που υπάρχει ανάγκη», τόνισε χαρακτηριστικά.