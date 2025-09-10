Δήμος Πάρου: Το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό
10 Sep 2025, 09:04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείρισή του. Η απόφαση ελήφθη με αφορμή τη διυπουργική σύσκεψη για τη λειψυδρία και τους υδατικούς πόρους της χώρας, από την οποία όπως αναφέρεται αποκλείστηκε αδικαιολόγητα η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), η οποία εκπροσωπεί θεσμικά 129 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) που παρέχουν καθαρό και προσιτό πόσιμο νερό σε 5,2 εκατομμύρια πολίτες.
Στο ψήφισμα τονίζεται ότι το νερό αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί και δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ή να εκχωρηθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Η διαχείρισή του, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλει να παραμείνει υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, με καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία διαθέτει γνώση, υποδομές και εγγύτητα με τον πολίτη.
Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και οι Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι μπορούν να διαχειρίζονται με υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια τον πολύτιμο φυσικό πόρο. Ωστόσο, η απουσία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας από τον θεσμικό διάλογο χαρακτηρίζεται ως προσβολή προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, με το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητά την άμεση συμμετοχή τους σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά τα ύδατα της χώρας.
Στην απόφαση υπογραμμίζεται ακόμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του δημόσιου ρόλου των Δ.Ε.Υ.Α. και σε οποιαδήποτε μεθόδευση που οδηγεί στην εμπορευματοποίηση του νερού. Ζητείται ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Καταλήγοντας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου δηλώνει ότι είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτό, χωρίς διακρίσεις και χωρίς δυσανάλογες οικονομικές επιβαρύνσεις.
διαβάστε ακόμα
- Η Κρήτη πρωτοστατεί στην πράσινη μετάβαση στο Rethink Cities Summit 10/09 | 10:54
- Σαντορίνη: Nέα «ασπίδα προστασίας» απέναντι στις φυσικές προκλήσεις 10/09 | 10:26
- Θεσσαλονίκη: Νέα ειδική διαδρομή τουριστικού λεωφορείου φέρνει την πόλη πιο κοντά στους επισκέπτες 10/09 | 08:39
- AthensNomadFest 2025: Η Αθήνα υποδέχεται ξανά τους ψηφιακούς νομάδες 07/09 | 06:53
- Οκτώβριος στη Χίο: Ζήσε, Γεύσου, Ανακάλυψε 05/09 | 13:19
- Οι «Στέρνες» των Λευκών Ορέων, ένας υπόγειος θησαυρός που αναδεικνύεται 05/09 | 18:55
- Επίσκεψη του Wanderlust Travel Magazine στη Σαντορίνη 05/09 | 14:46
- Ρεκόρ εσόδων και αφίξεων για τα ξενοδοχεία της Κρήτης το 2025 | Ο Ν.Χαλκιαδάκης στο Tornos News 05/09 | 06:05
- +7% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο Ηράκλειο τον Αύγουστο – Αναλυτικά οι εθνικότητες 05/09 | 06:10
- Η Πάρος συνεχίζει να προσελκύει Έλληνες και ξένους επισκέπτες και το φθινόπωρο 04/09 | 12:24
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ξενία Κύθνου: Θα ξεμπλοκάρει το μεγάλο project; 09.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola 09.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 ΕΛΙΜΕ: Συνεδρίαση και συνάντηση με Α. Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη των Ελληνικών λιμένων 09.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ
- 5 Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 6 Α. Τζιτζικώστας από ΔΕΘ: Να αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο του τουρισμού - Αν δεν τον διαχειριστούμε σωστά κινδυνεύει 09.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 7 Ο Γενικός Διευθυντής στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης 09.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 8 ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 9 Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως για μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα κράτη-μέλη έως το 2030 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Ξενοδοχεία: «Μάχη» για το food waste στον πρωινό μπουφέ – Τι αλλάζουν οι μεγάλες αλυσίδες 09.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ