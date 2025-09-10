Δήμος Πάρου: Το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείρισή του. Η απόφαση ελήφθη με αφορμή τη διυπουργική σύσκεψη για τη λειψυδρία και τους υδατικούς πόρους της χώρας, από την οποία όπως αναφέρεται αποκλείστηκε αδικαιολόγητα η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), η οποία εκπροσωπεί θεσμικά 129 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) που παρέχουν καθαρό και προσιτό πόσιμο νερό σε 5,2 εκατομμύρια πολίτες.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι το νερό αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί και δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ή να εκχωρηθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Η διαχείρισή του, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλει να παραμείνει υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, με καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία διαθέτει γνώση, υποδομές και εγγύτητα με τον πολίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και οι Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι μπορούν να διαχειρίζονται με υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια τον πολύτιμο φυσικό πόρο. Ωστόσο, η απουσία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας από τον θεσμικό διάλογο χαρακτηρίζεται ως προσβολή προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, με το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητά την άμεση συμμετοχή τους σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά τα ύδατα της χώρας.

Στην απόφαση υπογραμμίζεται ακόμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του δημόσιου ρόλου των Δ.Ε.Υ.Α. και σε οποιαδήποτε μεθόδευση που οδηγεί στην εμπορευματοποίηση του νερού. Ζητείται ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καταλήγοντας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου δηλώνει ότι είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτό, χωρίς διακρίσεις και χωρίς δυσανάλογες οικονομικές επιβαρύνσεις.