Θεσσαλονίκη: Νέα ειδική διαδρομή τουριστικού λεωφορείου φέρνει την πόλη πιο κοντά στους επισκέπτες
10 Sep 2025, 08:39 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Έναν ακόμη σύγχρονο τρόπο να ανακαλύψουν τη Θεσσαλονίκη θα έχουν πλέον οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης, καθώς εγκρίθηκε νέα ειδική διαδρομή τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου, που θα προσφέρει οργανωμένη αστική περιήγηση σε σημεία ιδιαίτερου τουριστικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Το τουριστικό λεωφορείο, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιεί κυκλική διαδρομή στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Νεάπολης-Συκεών, ενισχύει τις επιλογές των τουριστών που επιθυμούν να γνωρίσουν την πόλη με άνεση και συνοδευόμενη ξενάγηση.
Η αφετηρία και το τέρμα της διαδρομής ορίζονται στον εμβληματικό Λευκό Πύργο, δίπλα στη Νέα Παραλία, σε σημείο που έχει ήδη καθοριστεί για τουριστικά λεωφορεία. Από εκεί, το λεωφορείο θα διασχίζει κεντρικούς και ιστορικούς δρόμους, όπως η Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Αγγελάκη, η Μοναστηρίου, η Εγνατία και η Ολυμπιάδος, περνώντας από γειτονιές που διατηρούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολυπολιτισμικής πόλης.
Στη διαδρομή περιλαμβάνονται στάσεις σε καίρια τουριστικά σημεία, ώστε οι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα να αποβιβαστούν, να επισκεφθούν τα αξιοθέατα και να συνεχίσουν την περιήγησή τους όποτε επιθυμούν. Ανάμεσα στα σημεία στάσης βρίσκονται το Αρχαιολογικό Μουσείο, ο Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας, ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, τα Βυζαντινά Κάστρα στην Άνω Πόλη, η Καμάρα και η Ροτόντα, καθώς και κομβικά σημεία της Εγνατίας και της Ελευθερίου Βενιζέλου.
Με συνολικό μήκος διαδρομής περίπου 14,5 χιλιομέτρων, η νέα αυτή διαδρομή φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ελκυστική εναλλακτική για επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την πόλη εύκολα, να έχουν πανοραμική εικόνα του ιστορικού και σύγχρονου κέντρου και να συνδυάσουν την ξενάγηση με ελεύθερο χρόνο για περιήγηση στις γειτονιές και τα αξιοθέατα.
Η προσθήκη αυτής της νέας γραμμής προσδοκά να ενισχύει ακόμη περισσότερο το τουριστικό προφίλ της Θεσσαλονίκης, που τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά σε ποιοτικές υπηρεσίες και ειδικές μορφές τουρισμού, ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες της μια ολοκληρωμένη και βιωματική εμπειρία.
