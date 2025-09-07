AthensNomadFest 2025: Η Αθήνα υποδέχεται ξανά τους ψηφιακούς νομάδες
07 Sep 2025, 06:53 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Το AthensNomadFest επιστρέφει στην Ελλάδα για δεύτερη φορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως κορυφαίο γεγονός για ψηφιακούς νομάδες, remoteworkers και επαγγελματίες της τεχνολογίας από όλο τον κόσμο. Το φεστιβάλ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 12 έως τις 19 Σεπτεμβρίου στον χώρο εκδηλώσεων TheHubEvents και υπόσχεται ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, workshops και ευκαιρίες δικτύωσης για επιχειρηματίες και επαγγελματίες της ψηφιακής οικονομίας.
Ειδικότερα, το συνέδριο πραγματοποιείται μεταξύ άλλων με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα ως προορισμό τεχνολογικής καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με διεθνείς κοινότητες ψηφιακών νομάδων, να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες και να συμμετάσχουν σε workshops που εστιάζουν σε σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Οι διοργανωτές τονίζουν ότι το AthensNomadFest δεν είναι απλά ένα συνέδριο, αλλά αποτελεί μια πλατφόρμα που φέρνει κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς κλάδους, ενισχύοντας την πολιτιστική ανταλλαγή και την παγκόσμια συνεργασία. Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να ξεπεράσει την περσινή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και προσέλκυσε ομιλητές και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες.
Η ελληνική πρωτεύουσα, με τον δυναμισμό της και την αυξανόμενη υποδομή για απομακρυσμένη εργασία, καθίσταται ιδανική για τη φιλοξενία ενός τέτοιου γεγονότος. Η διοργάνωση αναμένεται να ενισχύσει την εξωστρέφεια της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας, να προωθήσει τη βιωσιμότητα μέσω πράσινων πρακτικών και να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επιχειρηματικών δικτύων, τα οποία μπορούν να έχουν πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την καινοτομία στη χώρα.
Το AthensNomadFest 2025 περιλαμβάνει επίσης ειδικές ενότητες αφιερωμένες στην τεχνολογία blockchain, στις startup καινοτομίες, στην ανάπτυξη ψηφιακών κοινοτήτων και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στην καθημερινή ζωή των επαγγελματιών που επιλέγουν να εργάζονται από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πάνελ συζητήσεων, όπου οι κορυφαίοι ομιλητές θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους για τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας και τη δυναμική των ψηφιακών νομάδων.
Με την επιστροφή του στη χώρα μας, το AthensNomadFest επιβεβαιώνει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη των ψηφιακών προορισμών και της τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει τη σημασία της δικτύωσης, της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για μια νέα γενιά επαγγελματιών που συνδυάζουν εργασία και ταξίδι.
