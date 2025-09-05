Οι «Στέρνες» των Λευκών Ορέων, ένας υπόγειος θησαυρός που αναδεικνύεται
05 Sep 2025, 18:55 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Στα 2.050 μέτρα υψόμετρο, στην καρδιά των Λευκών Ορέων, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπηλαιολογικά πεδία της χώρας, το σπηλαιοβάραθρο «Στέρνες». Με μήκος χαρτογραφημένο σε 10,5 χιλιόμετρα και βάθος 700 μέτρων, κατατάσσεται δεύτερο πανελλαδικά, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη διεθνή σπηλαιολογική κοινότητα αλλά και έναν φυσικό θησαυρό για τα Σφακιά.
Αυτές τις μέρες, 40 σπηλαιολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν σε πολυήμερη αποστολή εξερεύνησης, συνεχίζοντας το έργο που τα τελευταία χρόνια φέρνει στο φως την άγνωστη υπόγεια Κρήτη. Στο πλευρό τους βρέθηκε ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, συνοδευόμενος από συνεργάτες του. Ο Δήμαρχος μετέφερε προμήθειες στην αποστολή, συνομίλησε με τα μέλη της ομάδας, ενώ μέσω ενδοεπικοινωνίας επικοινώνησε και με τους σπηλαιολόγους που επιχειρούν στο εσωτερικό του σπηλαίου. Με την παρουσία του επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος Σφακίων στηρίζει ενεργά την προσπάθεια ανάδειξης του σπηλαιοβαράθρου και της μοναδικής φύσης των Λευκών Ορέων.
Για τον ταξιδιώτη, οι Στέρνες δεν είναι μόνο ένα επιστημονικό επίτευγμα. Η περιοχή αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν την ορειβασία, την εξερεύνηση και την αυθεντική εμπειρία. Τα μονοπάτια των Λευκών Ορέων οδηγούν σε κορυφές, οροπέδια και φαράγγια με συγκλονιστική θέα, ενώ στα Σφακιά ο επισκέπτης συναντά την παραδοσιακή φιλοξενία και τις γεύσεις της κρητικής κουζίνας.
Το 2026, η αποστολή θα συμπληρώσει δέκα χρόνια συνεχούς έρευνας – μια επέτειος που θα αναδείξει ακόμη περισσότερο τις Στέρνες ως σπουδαίο πεδίο σπηλαιολογίας, αλλά και ως φυσικό μνημείο που συνδέει τα Σφακιά με τον εναλλακτικό τουρισμό, τη γνώση και την περιπέτεια.
