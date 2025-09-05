Οκτώβριος στη Χίο: Ζήσε, Γεύσου, Ανακάλυψε
05 Sep 2025, 13:19 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Με σύνθημα «Ζήσε, Γεύσου, Ανακάλυψε», ο Οργανισμός Τουρισμού Χίου καλεί τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν τις ομορφιές του νησιού μέσα στο φθινόπωρο, προτείνοντας ξεχωριστές εμπειρίες και προνομιακές προσφορές.
Η καμπάνια «Οκτώβριος στη Χίο» στοχεύει να αναδείξει το νησί της μαστίχας και του Ομήρου ως έναν ιδανικό προορισμό για το φθινόπωρο, συνδυάζοντας διαμονή, γαστρονομία και εναλλακτικές δραστηριότητες.
Μεταξύ των προσφορών που ισχύουν για τον μήνα Οκτώβριο περιλαμβάνονται:
- 3+1 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στη δράση.
- 3+1 ημέρες ενοικίασης αυτοκινήτου ή μηχανής, ώστε οι επισκέπτες να εξερευνήσουν ελεύθερα το νησί.
- 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή από Πειραιά, Καβάλα και Θεσσαλονίκη.
- 15% έκπτωση στην εστίαση, σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
- Δωρεάν μεταφορά προς και από Οινούσσες, για όσους διαθέτουν voucher διαμονής.
Η Χίος, με τα γραφικά μαστιχοχώρια, την πλούσια γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας, επιχειρεί να παρατείνει τη φετινή τουριστική περίοδο και να συστήσει το νησί μέσα από ένα διαφορετικό, φθινοπωρινό πρίσμα.
