Αναζήτηση ακινήτου για πάρκινγκ στις Μηλιές λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης
05 Sep 2025, 08:16 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο δήμος Νοτίου Πηλίου ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας αγοράς ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Μηλεών για δημιουργία χώρου στάθμευσης.
Επίσης, ενέκρινε την ανάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να προσδιορίσουν τις τεχνικές και χωροταξικές προδιαγραφές του ακινήτου, να προβούν σε αναζήτηση κατάλληλων ιδιοκτησιών και να αιτηθούν την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από αρμόδιο εκτιμητή.
Για τη λήψη της απόφασης ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων η τουριστική κίνηση στις Μηλιές όλο το έτος, ο ρόλος του οικισμού ως συνδετικού οδικού κόμβου προς άλλα τουριστικά χωριά του Πηλίου, η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης και η άναρχη στάθμευση στους κεντρικούς δρόμους και η πρόβλεψη της νομοθεσίας για την κτήση ακινήτων με σκοπό την εξυπηρέτηση κοινωφελών αναγκών.
Αναλυτικά, η Τοπική Κοινότητα Μηλεών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς του Δήμου Νοτίου Πηλίου, με τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω του φυσικού κάλλους, της ιστορικής και πολιτιστικής της σημασίας, καθώς και της παρουσίας του παραδοσιακού σιδηροδρόμου του Πηλίου. Παράλληλα, οι Μηλιές βρίσκονται σε κομβικό σημείο του οδικού δικτύου, συνδέοντας απευθείας άλλους τουριστικούς οικισμούς και χωριά του Πηλίου, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο.
Η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης, σε συνδυασμό με την αυξημένη επισκεψιμότητα, έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση κυκλοφοριακής συμφόρησης και προβλημάτων οδικής ασφάλειας, με αποκορύφωμα πρόσφατο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λόγω της άναρχης στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους.
Σύμφωνα με τον Δήμο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, κρίθηκε απολύτως αναγκαία η έναρξη διαδικασίας αγοράς κατάλληλου ακινήτου εντός ή πλησίον του οικισμού, με σκοπό τη διαμόρφωσή του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία, η ασφάλεια των επισκεπτών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η δυνατότητα αγοράς ακινήτου από Δήμο ρυθμίζεται από τον δημοτικό και κοινοτικό και Κώδικας που ορίζουν ότι η κτήση ακινήτων για την εξυπηρέτηση δημοτικών σκοπών γίνεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εκτίμηση της αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ή πιστοποιημένο εκτιμητή και έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
