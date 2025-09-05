Αποφάσεις για μισθώσεις, πωλήσεις ακινήτων και αναθέσεις υπηρεσιών

Με αποφάσεις τους οι αρμόδιοι φορείς προχώρησαν σε εκμισθώσεις, πωλήσεις ακινήτων και αναθέσεις υπηρεσιών.

O Δήμος Σύρου - Ερμούπολης ενοικίασε κατόπιν διαγωνισμού στην εταιρεία Boundless Hospitality Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ακίνητο που λειτουργούσε η πρώην καφετέρια Στέλλα. Πρόκειται για έναν ένα διακριτό χώρο 140 τ.μ. κείμενο επί του κτιρίου του Δημαρχιακού Μεγάρου στην Πλατεία Μιαούλη. Η διάρκεια της μίσθωσης λήγει την 3η Απριλίου 2031. Η μίσθωση δύναται να παραταθεί για επιπλέον τρία έτη, εφόσον ο μισθωτής δεν έχει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές και προβεί σε έγκαιρη και έγγραφη ενημέρωση του δήμου και ο Δήμος συναίνεση με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Το μίσθιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εν πάσει δε περίπτωση ως τουριστική επιχείρηση ή επιχείρηση εστίασης. Το μηνιαίο μίσθωμα έχει οριστεί σε 2.350 ευρώ.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει προχωρήσει τη διαδικασία για την αγορά ακινήτου συμπεριλαμβανομένου του ξενοδοχειακού εξοπλισμού από την εταιρεία GA-MA Εκμετάλλευση ακινήτων ΑΕ έναντι του ποσού των 2,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο CITY HOTEL στην Τρίπολη το οποίο θα λειτουργεί ως φοιτητική εστία.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανέθεσε το έργο εκτέλεσης εργασιών στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις, αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου και αποκατάστασης της περίφραξης του συγκροτήματος του ΟΑΚΑ στον οικονομικό φορέα ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ποσού 8.451.814,38 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ο Δήμος Δίου Ολύμπου προχωρά τις διαδικασίες για την εκμίσθωση έκτασης από τον ΟΣΕ, της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ στο ύψος από στάση ΟΣΕ έως ΓΕΧΑ προκειμένου να γίνουν εργασίες ανάπλασης. Οι λόγοι των εργασιών ανάπλασης είναι εξωραϊστικού χαρακτήρα καθώς η περιοχή είναι τουριστική και η συγκεκριμένη έκταση είναι εντελώς παραμελημένη.

Ο Δήμος Ιητών αποφάσισε την ανάθεση των συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις στρατηγικές επενδύσεις στο νησί και των συμβουλευτικών υπηρεσιών χωροταξίας στην Π. ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.













