Γυρίσματα από BBC και ARTE στη Χίο

Το Τμήμα Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού του δήμου Χίου έκανε αποδεκτό το αίτημα φωτογράφησης- κινηματογράφησης για Studio Lambert Associates Limited, με τίτλο «Race Across The World», η οποία θα προβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το τηλεοπτικό δίκτυο BBC.

Η φωτογράφηση-κινηματογράφηση θα πραγματοποιηθεί στη Χίο, ( Αγ. Φωτεινή, Πυργί), αυτόν τον μήνα. Πρόκειται για μια βραβευμένη αγγλική παραγωγή, στην οποία ομάδες των δύο ατόμων διαγωνίζονται σε παγκόσμιο ταξίδι, ταξιδεύοντας κυρίως με μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς τη χρήση smartphones, πρόσβαση στο διαδίκτυο ή πιστωτικές κάρτες, και έχοντας στη διάθεση του μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε ένα αεροπορικό εισιτήριο απλής μετάβασης.

Κατά τη διαδρομή τους, οι ομάδες διασχίζουν μερικά από τα ομορφότερα τοπία του κόσμου, αναπτύσσουν δεσμούς με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και στηρίζονται στην καλοσύνη των ξένων για να φτάσουν στον τερματισμό.

Το Race Across The Word αποτελεί ένα συναρπαστικό διαγωνισμό γεμάτο φυσική ομορφιά, φιλόξενους ανθρώπους και αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Είναι μια ζεστή, οικογενειακού χαρακτήρα εκπομπή, που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά διαφορετικών χωρών και τιμά τους πολιτισμούς τους. Η παραγωγή έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, παρουσιάζοντας μέρη του κόσμου που ενδεχομένως να είναι άγνωστα στο κοινό και προβάλλοντας φυσικά πιθανούς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Εξάλλου, το Τμήμα Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού έκανε αποδεκτό το αίτημα φωτογράφησης- κινηματογράφησης από το Τμήμα Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, για το Γαλλογερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι ARTE, για την παραγωγή της εκπομπής Invitation au voyage. Η φωτογράφηση-κινηματογράφηση θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα.

Το δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι ARTE υποστηρίζει τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό, μέσω της σειράς εκπομπών του καναλιού, με θέματα Ταξίδια και Ανακαλύψεις. Στόχος της παραγωγής του βίντεο, είναι η ανάδειξη και προβολή του τόπου και των ανθρώπων τους. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων συμμετέχει η ομάδα του τηλεοπτικού συνεργείου του καναλιού, που περιλαμβάνει σκηνοθέτη, εικονολήπτη με χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού.













