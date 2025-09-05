+7% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο Ηράκλειο τον Αύγουστο – Αναλυτικά οι εθνικότητες

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, καθώς ο Αύγουστος «κλείδωσε» με αύξηση 7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και 51.284 περισσότερες διεθνείς αφίξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι διεθνείς αφίξεις επιβατών διαμορφώθηκαν σε 784.647, έναντι 733.363 τον Αύγουστο του 2024.

Αυξητικά κινήθηκαν και οι αφίξεις εσωτερικού οι οποίες ανήλθαν σε 89.486 έναντι 84.045 τον περυσινό Αύγουστο, αυξημένες κατά 6,5% ή κατά 5.441 σε σύγκριση με τα επίπεδα Αυγούστου του 2024.

Το μηνιαίο σύνολο των αφίξεων στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» διαμορφώνεται σε 874.345 και το σύνολο των αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις) σε 10.998.

Από την αρχή του έτους, το αεροδρόμιο καταγράφει αύξηση 5,8% στις αφίξεις εξωτερικού, +11,7% στις αφίξεις εσωτερικού και +6,9% στην συνολική κίνηση φτάνοντας τα 6.972.293 διερχόμενους επιβάτες.

Το 50,5% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων του Αυγούστου αφορά τις αγορές της Γερμανίας, του Ην. Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Αναλυτικότερα, ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων, ανά εθνικότητα, προήλθε από τη Γερμανική και τη Βρετανική αγορά (193.978 και 116.961 αντίστοιχα). Ακολούθησαν οι αφίξεις εσωτερικού (89.486), από τη Γαλλία (79.336), την Ιταλία (51.121), την Πολωνία (49.144), το Ισραήλ (48.278), την Ολλανδία (36.064), τη Ρουμανία (35.395), την Τσεχία (25.660), την Αυστρία (24.904), το Βέλγιο (23.683), την Ελβετία (23.155) και τη Μολδαβία (12.783).

Τετραψήφιος αριθμός αφίξεων σημειώθηκε από τη Σλοβακία (7.041), την Ουγγαρία (6.600), τη Λιθουανία (6.309), τη Σερβία (5.967), τη Δανία (5.817), τη Σουηδία (5.693), τη Φινλανδία (2.981), την Εσθονία (2.827), την Κύπρο (2.685), τη Λεττονία (2.556), το Λουξεμβούργο (2.402), την Τουρκία (2.312), τη Νορβηγία (2.178) και την Ισπανία (2.091).

Για το οκτάμηνο της χρονιάς, η μεγαλύτερη αύξηση αφίξεων καταγράφηκε από την αγορά του Ισραήλ (+36%, με 123.360 αφίξεις) και ακολούθησε η Ιταλία (+22%, 135.748). Πιο μικρές αυξήσεις σημειώθηκαν από τη Γερμανία (+6,7%, 814.460), το Ην. Βασίλειο (+5%, 483.076) και τη Γαλλία (+5%, 321.133). Η Πολωνική αγορά παρέμεινε σχεδόν σταθερή (+0,7%, 174.018) ενώ μικρή μείωση σημειώθηκε από την αγορά της Ολλανδίας (-4%, 153.953).

