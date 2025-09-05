Ρεκόρ εσόδων και αφίξεων για τα ξενοδοχεία της Κρήτης το 2025 | Ο Ν.Χαλκιαδάκης στο Tornos News

Η Κρήτη συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα στον ελληνικό τουρισμό, καταγράφοντας και φέτος ανοδική πορεία τόσο σε αφίξεις όσο και σε έσοδα.

Ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, λέει σχετικά στο Tornos News:

«Η εικόνα για το 2025 είναι θετική. Παρά τις χαμηλότερες πληρότητες, οι υψηλότερες τιμές στα δωμάτια έφεραν καλύτερα έσοδα στα ξενοδοχεία. Έτσι, η Κρήτη θα διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στον ελληνικό τουρισμό, αφού θα πετύχει περισσότερα έσοδα και αφίξεις σε σχέση με πέρυσι».

Κύριες αγορές παραμένουν η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Πολωνία, με τις αφίξεις από αυτές τις χώρες να στηρίζουν δυναμικά την τουριστική σεζόν του νησιού.

Αλλαγές στις συνήθειες των επισκεπτών

Ο κ. Χαλκιαδάκης σπεύδει, ωστόσο, να υπογραμμίσει τις σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες των επισκεπτών. Συγκεκριμένα τα πολυήμερα συμβόλαια των 21 ημερών έχουν ουσιαστικά εκλείψει, με τους περισσότερους τουρίστες να επιλέγουν πλέον διαμονές διάρκειας 7 έως 10 ημερών, όπως λέει.

Υπερπροσφορά Airbnb στην Κρήτη

Την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να αποτελεί έναν παράγοντα που στερεί έσοδα απο την παραδοσιακή ξενοδοίια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαθέσιμες κλίνες μέσω Airbnb στην Κρήτη έφτασαν φέτος τις 108.000, από μόλις 10.000 το 2014, έναντι 196.000 κλινών που διαθέτουν συνολικά τα ξενοδοχεία του νησιού. Η υπερπροσφορά αυτή επηρεάζει άμεσα τις πληρότητες των ξενοδοχείων, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τον κλάδο, επισημαίνει ο κ. Χαλκιαδάκης.

Όσον αφορά την επιμήκυνση της σεζόν, ο κ. Χαλκιαδάκης παραμένει επιφυλακτικός: «Η περίφημη επιμήκυνση παραμένει ζητούμενο. Όπως και πέρυσι, πολλά ξενοδοχεία κλείνουν μετά τον Οκτώβριο, γεγονός που δείχνει ότι ακόμη δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ουσιαστική αλλαγή».

Την ανοδική εικόνα για την Κρήτη επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, που δείχνουν ότι η Κρήτη διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της ως ο μεγαλύτερος νησιωτικός προορισμός, με συνολικά 3 εκατ. διεθνείς αφίξεις. Το Ηράκλειο υποδέχθηκε 2,1 εκατ. επισκέπτες (+5,3%), ενώ τα Χανιά σημείωσαν 863 χιλ. αφίξεις (+1,7%), επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση σε όλες τις κύριες περιοχές του νησιού. Στις εσωτερικές πτήσεις, η Κρήτη διατήρησε ηγετική θέση με 811 χιλ. αφίξεις (+11%).

Σε κάθε περίπτωση, η Κρήτη δείχνει και φέτος να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στον τουρισμό, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής φιλοξενίας.

