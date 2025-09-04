Λουτράκι: Συνεχίζεται η ανασκαφική έρευνα στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρας

Την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη συνέχιση της ανασκαφής και την ανάδειξη της Ρωμαϊκής Έπαυλης στη θέση «Κατουνίστρα» υπέγραψε ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος Γκιώνης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 70.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 60.000 προέρχονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα 10.000 από τον Δήμο. Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνες, με φορέα εκτέλεσης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, υπό τη διεύθυνση της Ζωής Ασλαματζίδου. Σύντομα θα ακολουθήσουν οι υπογραφές του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, και της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Στόχος της παρέμβασης είναι η πλήρης αποκάλυψη του λουτρού, της αυλής και των κτισμάτων της έπαυλης, η συντήρηση και προστασία των ευρημάτων, καθώς και η εκπόνηση μελέτης ανάδειξης για τη δημιουργία οργανωμένου επισκέψιμου χώρου.

Η Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατουνίστρας, που συνδέεται με τον αυτοκράτορα Γαλλιηνό, αποτελεί μνημείο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική σημασία. Η ανάδειξή της αναμένεται να εμπλουτίσει την πολιτιστική ταυτότητα του Λουτρακίου, να συμβάλει στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα και να λειτουργήσει ως νέος πόλος έλξης για τους επισκέπτες.