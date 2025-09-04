Ταξίδι εξοικείωσης Τούρκων t.o's και δημοσιογράφων στη Λήμνο - Προβολή της Χίου στη Γαλλία

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου προγραμματίζει σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας, και τη συνδρομή του Δήμου Λήμνου και της Ένωσης Ξενοδόχων Λήμνου, ταξίδι εξοικείωσης στη Λήμνο 8μελούς αποστολής T.O's και δημοσιογράφων, κατά το διάστημα από 6 έως 9 Σεπτεμβρίου.

Η εν λόγω δράση αποτελεί συνέχεια της εκδήλωσης προώθησης των προορισμών του Β. Αιγαίου στο Αϊβαλί της Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, και έχει σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Λήμνου στην αγορά της Τουρκίας και την καλλιέργεια γόνιμου εδάφους για την επιδίωξη συνεργασιών με τη συγκεκριμένη τουριστική αγορά. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες στην αποστολή, επιστρέφοντας στην χώρα τους να μεταφέρουν το βιωματικό αφήγημά τους μέσα από άρθρα και αναρτήσεις στα social media και να προωθήσουν το νησί μέσω επαγγελματικών συνεργασιών, με ζητούμενο την μέγιστη δυνατή απήχηση. Μέσω της επίσκεψης αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις μοναδικές ομορφιές του νησιού και να δημιουργήσουν γόνιμες προϋποθέσεις για την αύξηση του τουρισμού από την Τουρκία.

Από την πλευρά του ο Δήμος Χίου θα συμμετάσχει στην εκδήλωση TOD (TOURISM OPEN DAYS) η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 26 Σεπτεμβρίου με στόχο την τουριστική προβολή του νησιού, την ανάπτυξη, διεύρυνση αλλά και διατήρηση σχέσεων και συμφωνιών με tour operators και τουριστικούς πράκτορες της γαλλικής αγοράς.

Το TOD είναι μία Premium εκδήλωση που δίνει έμφαση στην προώθηση και εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού και λαμβάνει χώρα σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού, σε συνεργασία κάθε φορά με τα γραφεία του ΕΟΤ και την ελληνική πρεσβεία της κάθε χώρας - αγοράς.

Το ταξίδι του TOD για το 2025 θα ολοκληρωθεί μέσω 5 σταθμών. Ξεκίνησε από το Βουκουρέστι πηγαίνοντας στην Σόφια και θα συνεχίσει για το Παρίσι, την Κωνσταντινούπολη και θα καταλήξει στην Βιέννη.

Η παρουσία του Δήμου Χίου σε τουριστική δράση στη Γαλλία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η γαλλική αγορά αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα. Οι Γάλλοι ταξιδιώτες επιλέγουν αυθεντικούς, ήσυχους και πολιτισμικά πλούσιους προορισμούς, κάτι που καθιστά τη Χίο ιδανική επιλογή καθώς θα αναδειχθεί η ιδιαίτερη ταυτότητας του νησιού, όπως ο πολιτιστικός και φυσικός της πλούτος, η παγκόσμια μοναδικότητα της μαστίχας και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των μεσαιωνικών χωριών.

Θα γίνει προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο γαστρονομικός, ο αγροτουρισμός, ο πολιτιστικός και ο περιπατητικός τουρισμός, που ανταποκρίνονται πλήρως στα ενδιαφέροντα της γαλλικής αγοράς.













