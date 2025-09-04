Καλαμάτα: Μικρό μερίδιο στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις - ανοδικές οι προοπτικές

Το πρώτο επτάμηνο του 2025, ο Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» κατέγραψε μόλις το 0,6% των συνολικών διεθνών αφίξεων της χώρας, με 88.692 επιβάτες να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ.

Παρά το μικρό μερίδιο στις διεθνείς αφίξεις, η Καλαμάτα εμφανίζει ανοδική τάση, με τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να έχουν προγραμματιστεί διεθνείς πτήσεις συνολικής χωρητικότητας 53.407 θέσεων. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο (40,6%), ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός πτήσεων από τη Γερμανία (21,8%) και την Ολλανδία (9,12%).

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η Καλαμάτα συνεχίζει να προσελκύει διεθνείς επισκέπτες, παρά την περιορισμένη συμμετοχή της στις συνολικές αφίξεις. Σε κάθε περίπτωση το αεροδρόμιο, ως κύριος πύλη εισόδου της Μεσσηνίας, παραμένει στρατηγικός παράγοντας για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και δίνει προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των επισκέψεων τους επόμενους μήνες.