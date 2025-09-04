Τουριστική αδελφοποίηση Τήνου και Στρόβολου Λευκωσίας

Αδελφοποίηση με έντονο τουριστικό αποτύπωμα δρομολογούν η Τήνος και ο Στρόβολος Λευκωσίας, φέρνοντας πιο κοντά το κυκλαδίτικο νησί με τη Μεγαλόνησο.

Η εθιμοτυπική επίσκεψη του Δημάρχου Στροβόλου και Α’ αντιπροέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Σταύρου Σταυρινίδη, στον Δήμαρχο Τήνου, Παναγιώτη Κροντηρά, άνοιξε τον δρόμο για μια συνεργασία που στοχεύει να ενισχύσει την πολιτιστική ανταλλαγή, τη θρησκευτική παράδοση αλλά και τον τουρισμό ανάμεσα στις δύο περιοχές.

Η Τήνος, με τη βαθιά θρησκευτική της ταυτότητα και τον αυθεντικό νησιώτικο χαρακτήρα, και ο Στρόβολος, μια από τις πιο ζωντανές και αναπτυσσόμενες περιοχές της Λευκωσίας, συμφώνησαν να προχωρήσουν στις διαδικασίες αδελφοποίησης, αναγνωρίζοντας τα κοινά στοιχεία αλλά και τις προοπτικές συνεργασίας.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αναμένεται να λειτουργήσει ως γέφυρα επανασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα του τουρισμού, δημιουργώντας ευκαιρίες για κοινές δράσεις, προβολή των προορισμών και ενίσχυση των ταξιδιωτικών ροών μεταξύ των δύο νησιών.