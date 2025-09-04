Τουριστική αδελφοποίηση Τήνου και Στρόβολου Λευκωσίας
04 Sep 2025, 06:32 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Αδελφοποίηση με έντονο τουριστικό αποτύπωμα δρομολογούν η Τήνος και ο Στρόβολος Λευκωσίας, φέρνοντας πιο κοντά το κυκλαδίτικο νησί με τη Μεγαλόνησο.
Η εθιμοτυπική επίσκεψη του Δημάρχου Στροβόλου και Α’ αντιπροέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Σταύρου Σταυρινίδη, στον Δήμαρχο Τήνου, Παναγιώτη Κροντηρά, άνοιξε τον δρόμο για μια συνεργασία που στοχεύει να ενισχύσει την πολιτιστική ανταλλαγή, τη θρησκευτική παράδοση αλλά και τον τουρισμό ανάμεσα στις δύο περιοχές.
Η Τήνος, με τη βαθιά θρησκευτική της ταυτότητα και τον αυθεντικό νησιώτικο χαρακτήρα, και ο Στρόβολος, μια από τις πιο ζωντανές και αναπτυσσόμενες περιοχές της Λευκωσίας, συμφώνησαν να προχωρήσουν στις διαδικασίες αδελφοποίησης, αναγνωρίζοντας τα κοινά στοιχεία αλλά και τις προοπτικές συνεργασίας.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία αναμένεται να λειτουργήσει ως γέφυρα επανασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα του τουρισμού, δημιουργώντας ευκαιρίες για κοινές δράσεις, προβολή των προορισμών και ενίσχυση των ταξιδιωτικών ροών μεταξύ των δύο νησιών.
διαβάστε ακόμα
- Καλαμάτα: Μικρό μερίδιο στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις - ανοδικές οι προοπτικές 04/09 | 07:10
- Η Ζάκυνθος σε σταυροδρόμι: Το μοντέλο τουρισμού που πρέπει να αλλάξει 03/09 | 12:59
- Ταξίδι εξοικείωσης Τούρκων t.o's και δημοσιογράφων στη Λήμνο - Προβολή της Χίου στη Γαλλία 04/09 | 06:47
- Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού 03/09 | 13:28
- Επίσκεψη στην Πιερία της διευθύντριας του ΕΟΤ Ισπανίας 03/09 | 11:23
- Λίμνη Πλαστήρα με Harley Davidson: Τρεις μέρες μοτοτουρισμού και δράσης 02/09 | 21:22
- Προβολή της Αλοννήσου στο γαλλικό κοινό φίλων των καταδύσεων 03/09 | 07:10
- Ταξίδι εξοικείωσης Κυπρίων δημοσιογράφων στην Αίγινα 03/09 | 08:23
- Γεύσεις και ταινίες από το Βιετνάμ στην καρδιά της Έδεσσας 03/09 | 17:00
- Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου: Τα πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα δημοτικής επιχείρησης στην Κρήτη 03/09 | 06:20
δημοφιλέστερα
- 1 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το «πρόσωπο» της νέας τουριστικής καμπάνιας της Σαουδικής Αραβίας 02.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 2 Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 3 Κορυφαία διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 4 Γεύσεις και ταινίες από το Βιετνάμ στην καρδιά της Έδεσσας 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Ενίσχυση της ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη και την Πρόξενο 03.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 6 Πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Ιούλιο η Ελληνική Ξενοδοχία στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ! 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά», μια συγκλονιστική ενάλια ανακάλυψη στα ανοιχτά της Αττάλειας 03.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 8 Η πολυτέλεια κυριάρχησε στις ξενοδοχειακές εξαγορές το 2024 στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες 03.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 H Αναστασία Σουλιώτη Chief Operating Officer στην ΕΤΑΔ 03.09.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ