Η Ζάκυνθος σε σταυροδρόμι: Το μοντέλο τουρισμού που πρέπει να αλλάξει

Σημαντικές ανησυχίες εκφράζουν οι τουριστικοί πράκτορες στη Ζάκυνθο, καθώς η φετινή σεζόν ανέδειξε, όπως λένε, την ανάγκη για ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό της τουριστικής στρατηγικής του νησιού. Παρά τα θετικά στοιχεία αφίξεων, καταγράφεται μείωση της αγοραστικής δύναμης των επισκεπτών, αυξημένη ζήτηση σε all inclusive πακέτα και περιορισμένες δυνατότητες ποιοτικής αναβάθμισης.

Η μείωση αφορά κυρίως επισκέπτες από παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης, οι οποίοι πλέον στρέφονται σε προορισμούς εκτός ΕΕ, επιλέγοντας φθηνότερα πακέτα διακοπών σε άλλες χώρες. Αυτό, όπως σημειώνεται, καταδεικνύει ότι το υψηλό κόστος διαμονής καθιστά τη Ζάκυνθο λιγότερο ανταγωνιστική για ορισμένα τμήματα της αγοράς.

Παράλληλα, η συνεχής ανοικοδόμηση του νησιού έχει οδηγήσει σε υπερπροσφορά καταλυμάτων, με βίλες, Airbnb, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα να αυξάνονται συνεχώς, ενώ οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς. Η έκδοση χιλιάδων νέων οικοδομικών αδειών για τουριστικές επιχειρήσεις εντείνει τον κίνδυνο κορεσμού, καθώς το υφιστάμενο σύστημα δεν διαθέτει επαρκή δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και άλλες βασικές υποδομές για τους επισκέπτες.

Εν κατακλείδι οι τουριστικοί πράκτορες ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των υποδομών πριν από κάθε νέα ανοικοδόμηση, υπογραμμίζοντας ότι ο διπλασιασμός των κλινών χωρίς αντίστοιχες υπηρεσίες δεν συνιστά βιώσιμη ανάπτυξη.