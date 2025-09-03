Επίσκεψη στην Πιερία της διευθύντριας του ΕΟΤ Ισπανίας

Την Πιερία επισκέφθηκε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.), η Διευθύντρια του Γραφείου του Ε.Ο.Τ. στην Ισπανία κα Καλλιόπη Κουρούσια.

Κατά την παραμονή της, η κα Κουρούσια συναντήθηκε με την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, το Μέλος του Δ.Σ. του Π.Ο.Τ.Α.Π. και Οικονομικό Διαχειριστή του Οργανισμού κ. Στέλιο Ούζα και τον Διευθυντή του Π.Ο.Τ.Α.Π. κ. Βασίλη Δήμου. Κατά τις συναντήσεις, συζητήθηκαν δράσεις συνεργασίας για το άνοιγμα της Πιερίας στην τουριστική αγορά της Ισπανίας και γενικότερα στις ισπανόφωνες χώρες.

Με αφορμή την επίσκεψη της κας Κουρούσια, η κα Μαυρίδου δήλωσε:

«Η επίσκεψη της Διευθύντριας του Γραφείου του Ε.Ο.Τ. Ισπανίας αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Πιερία. Στόχος μας είναι να προβάλλουμε τον τόπο μας σε νέες αγορές και να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή, από τον Όλυμπο, τα Πιέρια Όρη και τη θάλασσα μέχρι τον πολιτισμό και τη γαστρονομία μας. Με συνεργασίες και εξωστρέφεια, μπορούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους για τον τουρισμό της Πιερίας».

Από την πλευρά του ο κ. Ούζας ανέφερε: «Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής επενδύει στη στρατηγική ανάπτυξη σχέσεων με σημαντικές τουριστικές αγορές του εξωτερικού. Η παρουσία της Διευθύντριας του Ε.Ο.Τ. Ισπανίας στην περιοχή μας ενισχύει την προσπάθεια για συστηματική προβολή της Πιερίας στις ισπανόφωνες χώρες και δημιουργεί προοπτικές συνεργασίας που θα αποδώσουν καρπούς στο άμεσο μέλλον».

Η κα Κουρούσια γνώρισε οινοποιεία της περιοχής και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει συνολική παρουσίαση του προορισμού, αναδεικνύοντας τον πλούτο εμπειριών που προσφέρει από τον Όλυμπο και τη θάλασσα, μέχρι τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον οινικό τουρισμό.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προβολή της Πιερίας στις ισπανόφωνες αγορές, ανοίγοντας νέες προοπτικές συνεργασίας και τουριστικής ανάπτυξης.