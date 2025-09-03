Ταξίδι εξοικείωσης Κυπρίων δημοσιογράφων στην Αίγινα
03 Sep 2025, 08:23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο ΕΟΤ ενέκρινε την υλοποίηση ταξιδιού εξοικείωσης που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξωτερικού Κύπρου στην Αίγινα κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 9 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 3 δημοσιογράφων του κ. Χαράλαμπου Χειμώνα, της κας Μαρίας Σταύρου και της κας Μαρίας Θεμιστοκλέους Χατζηκώστα.
Ο κ. Χειμώνας είναι δημοσιογράφος στον δημοσιογραφικό οργανισμό «Ο Φιλελεύθερος», που αποτελεί το μεγαλύτερο εκδοτικό συγκρότημα της Κύπρου με δραστηριότητες στον χώρο της εφημερίδας, των περιοδικών, του ραδιοφώνου και των social media. Συγκεκριμένα αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα like.com.cy, η οποία είναι κυρίως ένα γυναικείο portal με θέματα κοινωνίας, ομορφιάς, άθλησης, ταξιδιών και πολλά άλλα.
Η κα Σταύρου είναι δημοσιογράφος στην ιστοσελίδα «AlphaNews.Live», η οποία ανήκει στον «ALPHA TV Κύπρου» Πρόκειται για ένα portal που καλύπτει θέματα που αφορούν τον σύγχρονο πολίτη: ενημέρωση, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, γυναικεία ζητήματα, παιδεία, άθληση και άλλα.
Η κα Θεμιστοκλέους είναι δημοσιογράφος στη διαδικτυακή πλατφόρμα «Inbusiness» που υπάγεται στο «Reporter Cyprus» ένα κυπριακό ειδησεογραφικό και πολυμεσικό portal που παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν κυρίως τον τουρισμό, την οικονομία, το εμπόριο και γενικότερα ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα του Κύπριου εργαζόμενου.
Το εν λόγω ταξίδι εξοικείωσης διοργανώνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΕΟΤ για ανάδειξη και προβολή λιγότερων ελληνικών προορισμών και σκοπός της δράσης είναι η προβολή του πολιτιστικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, του τουρισμού γαστρονομίας, καθώς και του τουρισμού «ήλιος και θάλασσα».
Το νησί της Αίγινας έχει μεγάλη σημασία για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς συνδυάζει την εγγύτητα με την Αθήνα με φυσική ομορφιά, παραλίες και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Οι φιλοξενούμενοι πρόκειται να επισκεφθούν μοναστήρια, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους καθώς και χωριά του νησιού. Ο Ναός της Αφαίας, το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική προσελκύουν επισκέπτες, ενώ η τοπική παραγωγή φιστικιού Αιγίνης αποτελεί το παραδοσιακό παραγόμενο προϊόν της.
Για την ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία των φιλοξενούμενων, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κύπρου συνεργάστηκε με τον Δήμο Αίγινας.
