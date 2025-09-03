AGRO VISION 2025 στα Φιλιατρά: Γεωργία, καινοτομία και τουριστική προβολή στην Τριφυλία
03 Sep 2025, 06:15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλιατρών σε συνεργασία με τον Δήμο Τριφυλίας διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την έκθεση AGRO VISION 2025, μια πρωτοβουλία που συνδυάζει την εμπορική δραστηριότητα με την τοπική οικονομία και την τουριστική προβολή της περιοχής. Η φετινή διοργάνωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Φιλιατρών, αποτελώντας έναν ζωντανό κόμβο συνάντησης, δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσης για τον γεωργικό κλάδο.
Η AGRO VISION 2025 φιλοξενεί εκθέτες από τον χώρο του αγροτικού εξοπλισμού, των εφοδίων και των προϊόντων, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες αλλά και στο ευρύ κοινό να ενημερωθούν για καινοτομίες, νέες τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές στον τομέα της γεωργίας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Γεωργία και Αγορές. Στρατηγικές για το Μέλλον», προσφέροντας χρήσιμη πληροφόρηση και εξειδικευμένη γνώση στους επαγγελματίες, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας και την ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης γεωργίας.
Η διοργάνωση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Οι εκθέτες θα παραμείνουν στην Τριφυλία για περίπου πέντε ημέρες, καλύπτοντας δαπάνες διαμονής, διατροφής και μετακίνησης, ενώ πλήθος επισκεπτών θα επισκεφθεί τον Δήμο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και προβάλλοντας τον τόπο ως προορισμό. Παράλληλα, η προβολή της έκθεσης μέσα από φωτογραφίες και βίντεο αναδεικνύει τα φυσικά τοπία, τον πολιτιστικό και αρχαιολογικό πλούτο, ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Στρατηγικός στόχος της AGRO VISION 2025 είναι η προβολή των προϊόντων του τριτογενούς τομέα του Δήμου Τριφυλίας, προωθώντας αρίστης ποιότητας γεωργικά προϊόντα και ενισχύοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της περιοχής. Μέσα από τη διοργάνωση, ο Δήμος υποστηρίζει την εμπορική και παραγωγική δράση, προσφέρει πλατφόρμα για ενημέρωση και τεχνογνωσία, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Τριφυλίας.
Η AGRO VISION 2025 συνιστά ένα σύγχρονο εργαλείο για τη σύνδεση παραγωγής, καινοτομίας και τουριστικής προβολής, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Τριφυλίας ως έναν σημαντικό κόμβο γεωργικής δραστηριότητας και εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή της Πελοποννήσου.
