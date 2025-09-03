Προβολή της Αλοννήσου στο γαλλικό κοινό φίλων των καταδύσεων
03 Sep 2025, 07:10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο ΕΟΤ ενέκρινε την υλοποίηση ταξιδιού εξοικείωσης που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξωτερικού Γαλλίας στην Αλόννησο κατά το χρονικό διάστημα από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2025 με τη συμμετοχή του ταξιδιωτικού συντάκτη και φωτογράφου κ. StéphaneJacquesCoutteel.
Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η συλλογή του απαραίτητου υλικού για τη συγγραφή εκτενούς αφιερώματος στο επίσημο διμηνιαίο περιοδικό της Γαλλικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιων Μελετών και Αθλητισμού, «Subaqua» με κυκλοφορία 14.000 αντιτύπων. Το αφιέρωμα πρόκειται να αναδείξει την Αλόννησο και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Σποράδων ως ιδανικό, εναλλακτικό προορισμό διακοπών για το εξειδικευμένο γαλλικό κοινό φίλων των καταδύσεων, των θαλάσσιων σπορ και των δραστηριοτήτων στη φύση, για έξι μήνες τον χρόνο.
Η παρουσίαση της ευρύτερης περιοχής θα καλύψει επίσης την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομία και τον αυθεντικό θαλάσσιο πλούτο της Αλοννήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, το Υποβρύχιο Μουσείο με το ναυάγιο της Περιστέρας, καθώς και τα καταδυτικά κέντρα του νησιού.
Το περιοδικό απευθύνεται σε περισσότερους από 150.000 κατόχους αδειών, δύτες και ομοσπονδιακούς αθλητές, τόσο στη Γαλλία όσο και στα υπερπόντια εδάφη, ενώ η επίσημη ιστοσελίδα του δέχεται πάνω από 200.000 μοναδικούς επισκέπτες μηνιαίως. Το ανωτέρω αφιέρωμα πρόκειται να δημοσιευθεί σε τεύχος του πρώτου εξαμήνου του έτους 2026. Με γνώμονα την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της χώρας, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας θα συνεργαστεί με τον Δήμο Αλοννήσου και με λοιπούς τοπικούς φορείς για την υλοποίηση του ταξιδιού.
Εξάλλου, ο ΕΟΤ θα συμμετέχει οικονομικά έναντι αντισταθμιστικών παροχών στα έξοδα διοργάνωσης του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου 2025 που διεξάγεται στην Ρόδο και στο Καστελόριζο από τις 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον ΕΟΤ το 18ο Μουσικό Φεστιβάλ Ρόδου θα αποτελέσει μία ιδανική ευκαιρία ανάδειξης και προβολής της Ρόδου, του Καστελόριζου και της ευρύτερης περιοχής του Νοτίου Αιγαίου στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό.
