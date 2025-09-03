Νέος προσήνεμος μόλος αλλάζει το πρόσωπο του λιμένα Χερσονήσου

Σε μια εμβληματική παρέμβαση που αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά τον λιμένα Χερσονήσου προχωρά ο Δήμος, με την κατασκευή ενός σύγχρονου και πολυλειτουργικού προσήνεμου μόλου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατ. ευρώ (προ εκπτώσεων), χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής θα υπογραφεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου. Η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου, την επέκταση της χερσαίας ζώνης κατά περίπου 10.000 τ.μ., την ανάπλαση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και την αποκατάσταση του αρχαίου ρωμαϊκού μόλου.

Μετά την ολοκλήρωσή του, ο λιμένας θα διαθέτει:

Σημαντικά αυξημένες θέσεις ελλιμενισμού.

Ενισχυμένη προστασία από νοτιοανατολικούς ανέμους.

Βαθύτερους κρηπιδότοιχους για μεγαλύτερα σκάφη.

Σύγχρονες υποδομές για χρήστες και επιβάτες.

Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός θα προσδώσει νέα δυναμική στην περιοχή, προσελκύοντας σκάφη αναψυχής και τουριστικά πλοιάρια, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

«Με αυτό το ολοκληρωμένο έργο, ο λιμένας του Δήμου Χερσονήσου αποκτά τον σύγχρονο χαρακτήρα που αξίζει στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να καταστεί ο λιμένας «πόλος έλξης για τη θαλάσσια δραστηριότητα και σημείο αναφοράς για την Κρήτη».

Το έργο συνδυάζεται με την επικείμενη ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης, η οποία πρόκειται να δημοπρατηθεί άμεσα, σηματοδοτώντας μια συνολική αναβάθμιση της παραλιακής ταυτότητας της Χερσονήσου και προσφέροντας πολλαπλά οφέλη τόσο στον Δήμο όσο και στην Περιφέρεια Κρήτης.