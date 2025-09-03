Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου: Τα πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα δημοτικής επιχείρησης στην Κρήτη

Ένα σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή αυτονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σελίνου, ολοκληρώνοντας και θέτοντας σε λειτουργία τα δύο πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα Δ.Ε.Υ.Α. στην Κρήτη, συνολικής ισχύος 470 kWp. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στη θέση «Άσπρος Πόρος» στη Σκλαβοπούλα, στη Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου, στον αποκατεστημένο πρώην Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), μετατρέποντας έναν χώρο περιβαλλοντικού προβλήματος σε πυλώνα πράσινης ενέργειας.

Το έργο περιλάμβανε την προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση των φωτοβολταϊκών σταθμών με το δίκτυο Μέσης Τάσης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής με φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψεως και βάσεις αλουμινίου χαμηλού βάρους, πλήρως συμβατές με τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου.

Ο Χ.Α.Δ.Α. Πελεκάνου λειτούργησε από το 1995 έως το 2017 και αποκαταστάθηκε το 2022 με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης. Ακολούθησε η εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, ενώ η κατασκευή υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης και το κρατικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ανάδοχος του έργου ήταν η «Τ&Τ Τεχνική Ενεργειακή».

Η επένδυση καλύπτει σε σημαντικό βαθμό την ενεργειακή κατανάλωση των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου, προσφέροντας:

ενεργειακή θωράκιση της επιχείρησης,

μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας.

Η αξιοποίηση ενός πρόσφατα αποκατεστημένου Χ.Α.Δ.Α. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ χαρακτηρίζεται ως πρωτοποριακή πρακτική, όχι μόνο για την Κρήτη αλλά και για ολόκληρη τη χώρα, αποτελώντας υπόδειγμα ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Με την κίνηση αυτή, η Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου στέλνει σαφές μήνυμα ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.